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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.03.2021 18:27



***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

1- Şirketimizin, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tabloları ve Dipnotları ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirket'imizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.                                 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Abdulkerim Dündar                 Mustafa Tuncel                 Kenan YEŞİLHARK Yön. Kur. Başkanı                 Yön. Kur. Bşk.                 Vekili Yön. Kur. Üyesi     Hamdi Yüce                            Faris KAYA   Yön. Kur. Üyesi                     Yön. Kur. Üyesi 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917405


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RTALB 23,60 135.979.047 % 9,97  
CASA 175,30 2.754.359 % 9,97  
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