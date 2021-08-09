***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı1- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin" ikinci bölümünün 9. Maddesi gereğince 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Abdulkerim Dündar Mustafa Tuncel Kenan Yeşilhark Hamdi Yüce Faris KayaYön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Bşk.Vekili Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956122BIST