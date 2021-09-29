***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıİngiltereVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimizin, İngiltere kalite standartlarına uygunluğunu gösterir CARES Belgesi ile tescilli Çelik Hasır mamulünün İngiltere'ye ilk ihracat bağlantısı 2.500 Ton olarak yapılmıştır.Bu kapsamda Çelik Hasır ihracat bağlantımızın 1.200 Ton 'un sevkiyatına bugün başladık.Sipariş konusu mamullerin geri kalan kısmının sevkiyatı önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965785BIST