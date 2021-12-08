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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.12.2021 15:31
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İngiltere
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir
Açıklamalar

  Şirketimizin, İngiltereye olan Çelik Hasır ihracat bağlantısının kalan 1.300 Ton 'luk kısmı bugün itibarı ile sevk edilerek siparişi tamamlanmıştır.
      
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981980


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HEKTS 14,76 864.106.790 % 9,99  
MZHLD 38,76 4.981.608 % 9,99  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
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Altın Gr. 786 786 11,41  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,38 22,40 -0,13  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,10  
B. Petrol 75,37 75,37 -0,07  
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