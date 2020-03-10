***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 0,5000000 50 15 0,4250000 42,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 17.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 18.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 10.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının kar dağıtım ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 273.477.000,00 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 336.751.029,98 TL cari yıl karı bulunduğu görüldü.Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasına karar verilmiştir.TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 273.477.000,00 TL net dönem kârına 3.641.185,31 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 277.118.185,31 TL olduğu VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 336.751.029,98 TL net dağıtılabilir kâr olduğu görülmüştür. Buna göre Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının• 138.559.092,66 TL pay sahiplerine birinci kâr payı,• 11.440.907,35 TL pay sahiplerine ikinci kâr payı,• 13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,Şeklinde gerçekleştirilmesi,Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesiYukarıdaki kâr dağıtım teklifinin kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasıVUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 173.251.029,98 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması• Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı• Diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kâr payı ödenmesive kâr payı ödemesine 17 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanması oy çokluğu ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım 2019.pdfEK: 2 Dividend distribution_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYGAZ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 318.841.078,56Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 305.556.000 364.940.080,034. Vergiler ( - ) 32.079.000 28.189.050,055. Net Dönem Kârı 273.477.000 336.751.029,986. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 273.477.000 336.751.029,98Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.641.185,31 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 277.118.185,31 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 138.559.092,66 15.000.000* Nakit 138.559.092,66 15.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 11.440.907,35 135.000.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 13.500.000 13.500.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 109.977.000 173.251.029,9820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 144.287.250 0 52,76 0,425 42,5TOPLAM 144.287.250 0 52,76 0,425 42,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2019 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 74,61 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 25,39 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826520BIST