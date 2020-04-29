***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDoel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.04.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1 TLBeher Payın Alış Fiyatı10 TLToplam Tutar20.974.195 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)58İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDoğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiGrup şirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynakDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.04.2020 YMM-2020-R-3280/2Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYMM Savaş ErayDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar20.974.195 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar29.04.2020 tarihinde Şirketimizin B Grubu Pay Sahibi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğan Enerji") %100 payına sahip olduğu Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin ("DOEL") paylarının tamamı özkaynak değeri 20.974.195,- Türk Lirası bedelle Şirketimiz tarafından devralınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841193BIST