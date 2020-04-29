***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.04.2020 17:56
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.04.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
10 TL
Toplam Tutar
20.974.195 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
58
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.04.2020 YMM-2020-R-3280/2
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YMM Savaş Eray
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.974.195 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
29.04.2020 tarihinde Şirketimizin B Grubu Pay Sahibi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğan Enerji") %100 payına sahip olduğu Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin ("DOEL") paylarının tamamı özkaynak değeri 20.974.195,- Türk Lirası bedelle Şirketimiz tarafından devralınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841193
BIST