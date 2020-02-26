***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923Transferler25.439.654 -25.439.654 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-541.875 -133.868.680 -134.410.555 -134.410.555Sermaye Arttırımı76.000.000 76.000.000 76.000.000Dönem Sonu Bakiyeler17 530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368Transferler-133.868.680 133.868.680 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.767 -52.728.612 -52.825.379 -52.825.379Sermaye Arttırımı132.500.000 132.500.000 132.500.000Dönem Sonu Bakiyeler17 662.500.000 -774.538 1.430.589 -66.273.450 -52.728.612 544.153.989 544.153.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI279.295.181 93.207.230Dönem Karı (Zararı)-52.728.612 -133.868.680Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler463.082.791 456.338.308Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 97.520.727 35.980.844Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.170.378 10.620.931Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.170.378 10.620.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.980.804 1.553.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.980.804 1.553.173Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler344.297.108 276.845.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -14.242.127 -8.862.294Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 218.810.319 88.367.610Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 45.920.454 79.018.244Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 93.808.462 118.321.624Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.230.224 121.402.497Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.275.193 7.031.415Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -754.166 171.809Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -6.521.027 6.859.606Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -14.139.628 -36.443.387Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler51.541.399 40.286.063Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-782.580 -938.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.358.190 -236.490.075Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.930.444 -80.991.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.008.156 -30.315.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.922.288 -50.676.053Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-106.695.503 -71.916.934Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.219.639 3.577.832İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.639.622 -6.601.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.859.261 10.179.313Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.942.649 -4.321.316İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -4.321.316İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.942.649 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.894.531 -82.837.783Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.684.488 -92.582.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.789.957 9.745.094Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları267.995.989 85.979.553Alınan Faiz14.215.192 8.862.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -817.430 -567.101Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.098.570 -1.067.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.611.642 -85.398.508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.924.016 3.006.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -41.033.988 -88.405.136Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 70.330 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -572.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.618.303 -23.524.280Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.304.245 76.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.304.245 76.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.049.723.351 1.497.510.502Kredilerden Nakit Girişleri2.049.723.351 1.497.510.502Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.101.020.008 -1.487.453.669Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.101.020.008 -1.487.453.669Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -49.309.212 0Ödenen Faiz-77.316.679 -109.581.113YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.065.236 -15.715.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.065.236 -15.715.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.284.267 35.999.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 119.349.503 20.284.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 119.376.438 20.284.267Ticari Alacaklar623.595.057 642.054.695İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 64.088.927 56.080.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 559.506.130 585.973.924Diğer Alacaklar766.538 10.709.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 766.538 10.709.187Türev Araçlar16 0 21.250.413Stoklar7 372.729.490 266.033.987Peşin Ödenmiş Giderler8 42.909.502 64.638.730Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.012.613 1.067.516Diğer Dönen Varlıklar1.322.459 1.497.010ARA TOPLAM1.162.712.097 1.027.535.805TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.162.712.097 1.027.535.805DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10.817.375 27.406.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.817.375 27.406.133Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 57.117.000 55.558.330Maddi Duran Varlıklar10 416.216.336 429.303.695Kullanım Hakkı Varlıkları12 197.707.507 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.108.041 4.882.930Şerefiye1.236.076 1.236.076Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.871.965 3.646.854Peşin Ödenmiş Giderler8 147.468.973 204.809.912Ertelenmiş Vergi Varlığı23 44.736.869 28.939.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR880.172.101 750.900.389TOPLAM VARLIKLAR2.042.884.198 1.778.436.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar461.158.199 441.786.158İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar461.158.199 441.786.158Banka Kredileri13 409.967.134 441.786.158İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 51.191.065 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.319.363 184.046.193İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.906.813 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,13 3.906.813 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları69.412.550 184.046.193Banka Kredileri13 56.948.116 184.046.193Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 12.464.434 0Ticari Borçlar472.632.600 397.492.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.196.544 4.836.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 469.436.056 392.656.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.783.482 3.082.033Diğer Borçlar102.910.161 93.104.986İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 102.910.161 93.104.986Türev Araçlar16 338.579 28.110.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)784.618 587.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)784.618 587.012Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü582.802 102.615Kısa Vadeli Karşılıklar6.354.947 5.361.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.381.088 1.771.201Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.973.859 3.590.554ARA TOPLAM1.121.864.751 1.153.673.278TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.121.864.751 1.153.673.278UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar370.400.797 156.195.755İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.181.237 106.195.755Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,13 29.181.237 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar13 0 106.195.755İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar341.219.560 50.000.000Banka Kredileri13 200.000.000 50.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 141.219.560 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.082.863 1.380.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.082.863 1.380.441Uzun Vadeli Karşılıklar3.381.798 2.707.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.381.798 2.707.352TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.865.458 160.283.548TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.498.730.209 1.313.956.826ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar544.153.989 464.479.368Ödenmiş Sermaye17 662.500.000 530.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-774.538 -677.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-774.538 -677.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -774.538 -677.771Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.430.589 1.430.589Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.273.450 67.595.230Net Dönem Karı veya Zararı-52.728.612 -133.868.680TOPLAM ÖZKAYNAKLAR544.153.989 464.479.368TOPLAM KAYNAKLAR2.042.884.198 1.778.436.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 8.587.682.828 8.116.980.924Satışların Maliyeti18 -8.226.502.706 -7.790.681.484TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)361.180.122 326.299.440BRÜT KAR (ZARAR)361.180.122 326.299.440Genel Yönetim Giderleri20 -34.706.086 -23.084.192Pazarlama Giderleri19 -229.087.423 -203.644.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 126.488.287 135.171.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -59.696.240 -115.160.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.178.660 119.581.630Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.775.269 938.412Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -171.809FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.953.929 120.348.233Finansman Gelirleri22 6.521.027 0Finansman Giderleri22 -240.343.196 -290.660.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-66.868.240 -170.312.067Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.139.628 36.443.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.633.660 -622.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 15.773.288 37.065.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-52.728.612 -133.868.680DÖNEM KARI (ZARARI)-52.728.612 -133.868.680Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-52.728.612 -133.868.680Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 -0,08000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-96.767 -541.875Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -120.959 -677.344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.192 135.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 24.192 135.469Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-96.767 -541.875TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.825.379 -134.410.555Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-52.825.379 -134.410.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821588BIST