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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER


5 13.238.791 10.817.375 27.406.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 57.117.000 57.117.000 55.558.330
Maddi Duran Varlıklar
11 387.874.352 416.231.819 429.309.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 237.921.732 197.707.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.993.250 6.398.609 5.198.533
Şerefiye
1.236.076 1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.757.174 5.162.533 3.962.457
Peşin Ödenmiş Giderler
9 130.754.771 147.468.973 204.809.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 48.288.069 45.017.619 29.006.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.187.965 880.758.902 751.288.457
TOPLAM VARLIKLAR
1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.347.115 602.125.597 482.405.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.347.115 602.125.597 482.405.825
Banka Kredileri
14 476.614.786 550.934.532 482.405.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
14 50.732.329 51.191.065 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.159.293 73.319.363 184.046.193
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.238.236 3.906.813 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 5.238.236 3.906.813 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.921.057 69.412.550 184.046.193
Banka Kredileri
14 441.720 56.948.116 184.046.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 38.479.337 12.464.434 0
Ticari Borçlar
330.166.716 507.348.374 509.435.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.111.561 17.341.591 59.887.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 329.055.155 490.006.783 449.547.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.913.283 3.783.482 3.103.651
Diğer Borçlar
126.830.438 124.172.292 98.193.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 20.974.195 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 126.830.438 103.198.097 98.193.679
Türev Araçlar
18 1.876.377 338.579 28.110.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.788 784.618 587.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.788 784.618 587.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
456.559 605.130 2.083.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.232.379 7.204.947 5.364.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.708.890 2.381.088 1.773.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.523.489 4.823.859 3.590.554
ARA TOPLAM
1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.701.476 370.400.797 156.195.755
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.069.026 29.181.237 106.195.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 27.069.026 29.181.237 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,14 0 0 106.195.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
234.632.450 341.219.560 50.000.000
Banka Kredileri
14 113.000.000 200.000.000 50.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 121.632.450 141.219.560 0
Diğer Borçlar
0 0 20.974.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0 20.974.195
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.966.015 3.082.863 1.380.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.966.015 3.082.863 1.380.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.647.955 3.381.798 2.781.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.647.955 3.381.798 2.781.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.315.446 376.865.458 181.332.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.311.896.394 1.696.547.840 1.494.661.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.507.021 544.270.199 464.354.626
Ödenmiş Sermaye
19 800.000.000 662.500.000 530.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-774.538 -812.339 -677.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-774.538 -812.339 -677.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -774.538 -812.339 -677.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.830.589 1.830.589 1.501.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-117.932.924 -66.798.192 67.399.621
Net Dönem Karı veya Zararı
-37.616.106 -52.449.859 -133.868.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
645.507.021 544.270.199 464.354.626
TOPLAM KAYNAKLAR
1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.260.588.723 5.232.390.115
Satışların Maliyeti
20 -3.134.845.669 -5.048.548.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.743.054 183.841.749
BRÜT KAR (ZARAR)
125.743.054 183.841.749
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.297.403 -18.063.873
Pazarlama Giderleri
21 -115.462.985 -103.956.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 40.982.243 81.673.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -14.460.645 -56.736.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.504.264 86.758.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 10.772.664 531.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.276.928 87.289.408
Finansman Gelirleri
25 174.919 4.619.492
Finansman Giderleri
25 -70.437.604 -136.693.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.985.757 -44.784.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.369.651 8.820.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -900.799 -872.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.270.450 9.693.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.616.106 -35.963.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.616.106 -35.963.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.616.106 -35.963.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 27 -0,04700000 -0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.616.106 -35.963.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.616.106 -35.963.221



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