***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









5 13.238.791 10.817.375 27.406.133Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 57.117.000 57.117.000 55.558.330Maddi Duran Varlıklar11 387.874.352 416.231.819 429.309.274Kullanım Hakkı Varlıkları13 237.921.732 197.707.507 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.993.250 6.398.609 5.198.533Şerefiye1.236.076 1.236.076 1.236.076Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.757.174 5.162.533 3.962.457Peşin Ödenmiş Giderler9 130.754.771 147.468.973 204.809.912Ertelenmiş Vergi Varlığı26 48.288.069 45.017.619 29.006.275TOPLAM DURAN VARLIKLAR882.187.965 880.758.902 751.288.457TOPLAM VARLIKLAR1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar527.347.115 602.125.597 482.405.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar527.347.115 602.125.597 482.405.825Banka Kredileri14 476.614.786 550.934.532 482.405.825İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları14 50.732.329 51.191.065 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.159.293 73.319.363 184.046.193İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.238.236 3.906.813 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,14 5.238.236 3.906.813 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.921.057 69.412.550 184.046.193Banka Kredileri14 441.720 56.948.116 184.046.193Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 38.479.337 12.464.434 0Ticari Borçlar330.166.716 507.348.374 509.435.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.111.561 17.341.591 59.887.778İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 329.055.155 490.006.783 449.547.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.913.283 3.783.482 3.103.651Diğer Borçlar126.830.438 124.172.292 98.193.679İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 20.974.195 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 126.830.438 103.198.097 98.193.679Türev Araçlar18 1.876.377 338.579 28.110.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)598.788 784.618 587.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)598.788 784.618 587.012Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü456.559 605.130 2.083.555Kısa Vadeli Karşılıklar7.232.379 7.204.947 5.364.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.708.890 2.381.088 1.773.569Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.523.489 4.823.859 3.590.554ARA TOPLAM1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar261.701.476 370.400.797 156.195.755İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.069.026 29.181.237 106.195.755Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,14 27.069.026 29.181.237 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6,14 0 0 106.195.755İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar234.632.450 341.219.560 50.000.000Banka Kredileri14 113.000.000 200.000.000 50.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 121.632.450 141.219.560 0Diğer Borçlar0 0 20.974.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0 20.974.195Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.966.015 3.082.863 1.380.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.966.015 3.082.863 1.380.441Uzun Vadeli Karşılıklar3.647.955 3.381.798 2.781.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.647.955 3.381.798 2.781.977TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.315.446 376.865.458 181.332.368TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.311.896.394 1.696.547.840 1.494.661.944ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar645.507.021 544.270.199 464.354.626Ödenmiş Sermaye19 800.000.000 662.500.000 530.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-774.538 -812.339 -677.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-774.538 -812.339 -677.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -774.538 -812.339 -677.771Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.830.589 1.830.589 1.501.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-117.932.924 -66.798.192 67.399.621Net Dönem Karı veya Zararı-37.616.106 -52.449.859 -133.868.680TOPLAM ÖZKAYNAKLAR645.507.021 544.270.199 464.354.626TOPLAM KAYNAKLAR1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.260.588.723 5.232.390.115Satışların Maliyeti20 -3.134.845.669 -5.048.548.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.743.054 183.841.749BRÜT KAR (ZARAR)125.743.054 183.841.749Genel Yönetim Giderleri22 -17.297.403 -18.063.873Pazarlama Giderleri21 -115.462.985 -103.956.332Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 40.982.243 81.673.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -14.460.645 -56.736.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.504.264 86.758.093Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 10.772.664 531.315FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.276.928 87.289.408Finansman Gelirleri25 174.919 4.619.492Finansman Giderleri25 -70.437.604 -136.693.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.985.757 -44.784.209Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.369.651 8.820.988Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -900.799 -872.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.270.450 9.693.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-37.616.106 -35.963.221DÖNEM KARI (ZARARI)-37.616.106 -35.963.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-37.616.106 -35.963.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 27 -0,04700000 -0,05700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.616.106 -35.963.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-37.616.106 -35.963.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868400BIST