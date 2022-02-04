***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor
04.02.2022 16:00
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 7.793.696.436 11.255.329.656
Satışların Maliyeti
20 -7.452.152.994 -10.860.217.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
341.543.442 395.111.873
BRÜT KAR (ZARAR)
341.543.442 395.111.873
Genel Yönetim Giderleri
22 -38.112.172 -45.355.702
Pazarlama Giderleri
21 -244.949.533 -230.886.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 102.476.235 129.098.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -33.052.962 -62.406.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.905.010 185.562.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 12.802.556 2.775.269
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.707.566 188.337.606
Finansman Gelirleri
25 2.895.218 6.521.027
Finansman Giderleri
25 -115.146.195 -261.319.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.456.589 -66.460.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.263.627 14.010.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.783.433 -1.967.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.480.194 15.977.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.192.962 -52.449.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.192.962 -52.449.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 17.192.962 -52.449.859
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 27 0,02000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
588.811.762 218.294.620
Dönem Karı (Zararı)
17.192.962 -52.449.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
233.493.868 291.856.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 112.102.284 97.550.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.575.726 1.170.378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.575.726 1.170.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.648.304 1.856.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.648.304 1.856.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.207.850 173.036.289
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -27.858.852 -16.283.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 108.672.673 237.172.576
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 27.695.376 46.413.628
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -39.301.347 -94.266.680
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
671.791 -11.230.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.142.001 -7.275.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -174.000 -754.166
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.316.001 -6.521.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 11.263.627 -14.010.674
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
45.510.841 51.541.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.628.556 -782.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
180.331.904 -32.160.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
316.615.171 109.004.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.243.144 -7.397.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
261.372.027 116.401.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.045.607 -106.695.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.089.491 -48.500.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.683.206 -42.546.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.406.285 -5.954.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-707.164 9.957.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-707.164 9.957.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.532.219 4.073.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.314.144 -4.063.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.781.925 8.137.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
431.018.734 207.246.300
Alınan Faiz
24.366.532 16.256.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.191.572 -817.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.881.932 -4.390.550
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
137.500.000 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.308.541 -28.626.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.090.544 12.924.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -16.777.819 -41.048.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 70.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -572.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.621.266 AKİT AKIŞLARI
-394.101.910 -95.937.074
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.259.715.968 2.150.028.684
Kredilerden Nakit Girişleri
1.259.715.968 2.150.028.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.541.833.606 -2.101.020.008
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.541.833.606 -2.101.020.008
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -65.432.058 -49.309.212
Ödenen Faiz
-46.552.214 -95.636.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.401.311 93.731.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.401.311 93.731.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.378.717 25.647.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 304.780.028 119.378.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 308.299.283 119.405.652
Ticari Alacaklar
526.292.398 811.578.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 8.890.531 64.133.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 517.401.867 747.444.554
Diğer Alacaklar
1.565.163 857.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.565.163 857.999
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 0 0
Stoklar
8 324.773.500 372.729.490
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.264.704 42.930.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.785.957 2.012.613
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.313.720 10.544.952
ARA TOPLAM
1.188.294.725 1.360.059.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.188.294.725 1.360.059.137
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
15.213.656 10.817.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.213.656 10.817.375
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 57.291.000 57.117.000
Maddi Duran Varlıklar
11 374.308.846 416.231.819
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 231.395.152 197.707.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.708.527 6.398.609
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.472.451 5.162.533
Peşin Ödenmiş Giderler
9 145.340.865 147.468.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 35.506.646 45.017.619
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
865.764.692 880.758.902
TOPLAM VARLIKLAR
2.054.059.417 2.240.818.039
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
400.465.495 602.125.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
400.465.495 602.125.597
Banka Kredileri
14 400.465.495 550.934.532
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
14 0 51.191.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.084.375 73.319.363
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.592.366 3.906.813
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 6.592.366 3.906.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.492.009 69.412.550
Banka Kredileri
14 7.523.226 56.948.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 26.968.783 12.464.434
Ticari Borçlar
407.954.259 507.348.374
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 658.385 17.341.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 407.295.874 490.006.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 6.029.186 3.783.482
Diğer Borçlar
125.581.339 124.172.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 20.974.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 125.581.339 103.198.097
Türev Araçlar
18 4.744.197 338.579
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.242.916 784.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.242.916 784.618
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
279.975 605.130
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.302.217 7.204.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.009.480 2.381.088
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.292.737 4.823.859
ARA TOPLAM
995.683.959 1.319.682.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.683.959 1.319.682.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
350.571.342 370.400.797
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.091.105 29.181.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 21.091.105 29.181.237
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
329.480.237 341.219.560
Banka Kredileri
14 203.000.000 200.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 126.480.237 141.219.560
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.308.668 3.082.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.308.668 3.082.863
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.056.243 3.381.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.056.243 3.381.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.936.253 376.865.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.353.620.212 1.696.547.840
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
700.439.205 544.270.199
Ödenmiş Sermaye
19 800.000.000 662.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-651.422 -812.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-651.422 -812.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -651.422 -812.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.830.589 1.830.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-117.932.924 -66.798.192
Net Dönem Karı veya Zararı
17.192.962 -52.449.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
700.439.205 544.270.199
TOPLAM KAYNAKLAR
2.054.059.417 2.240.818.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
530.000.000 -677.771 1.501.456 67.399.621 -133.868.680 464.354.626 464.354.626
Transferler
329.133 -134.197.813 133.868.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.568 -52.449.859 -52.584.427 -52.584.427
Sermaye Arttırımı
132.500.000 132.500.000 132.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199
Transferler
-52.449.859 52.449.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.116 17.192.962 17.316.078 17.316.078
Sermaye Arttırımı
137.500.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
37.801 1.315.127 1.352.928 1.352.928
Dönem Sonu Bakiyeler
800.000.000 -651.422 1.830.589 -117.932.924 17.192.962 700.439.205 700.439.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.192.962 -52.449.859
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
123.116 -134.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 153.895 -168.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.779 33.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -30.779 33.642
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.116 -134.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.316.078 -52.584.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27 17.316.078 -52.584.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999502
BIST