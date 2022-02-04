***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.793.696.436 11.255.329.656Satışların Maliyeti20 -7.452.152.994 -10.860.217.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)341.543.442 395.111.873BRÜT KAR (ZARAR)341.543.442 395.111.873Genel Yönetim Giderleri22 -38.112.172 -45.355.702Pazarlama Giderleri21 -244.949.533 -230.886.034Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 102.476.235 129.098.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -33.052.962 -62.406.376ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.905.010 185.562.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 12.802.556 2.775.269FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.707.566 188.337.606Finansman Gelirleri25 2.895.218 6.521.027Finansman Giderleri25 -115.146.195 -261.319.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.456.589 -66.460.533Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.263.627 14.010.674Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.783.433 -1.967.028Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -9.480.194 15.977.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.192.962 -52.449.859DÖNEM KARI (ZARARI)17.192.962 -52.449.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27 17.192.962 -52.449.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 27 0,02000000 -0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI588.811.762 218.294.620Dönem Karı (Zararı)17.192.962 -52.449.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler233.493.868 291.856.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 112.102.284 97.550.597Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.575.726 1.170.378Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.575.726 1.170.378Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.648.304 1.856.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.648.304 1.856.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler69.207.850 173.036.289Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -27.858.852 -16.283.235Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 108.672.673 237.172.576Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 27.695.376 46.413.628Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -39.301.347 -94.266.680Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler671.791 -11.230.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.142.001 -7.275.193Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -174.000 -754.166Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 1.316.001 -6.521.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 11.263.627 -14.010.674Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler45.510.841 51.541.399Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.628.556 -782.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler180.331.904 -32.160.394Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler316.615.171 109.004.244İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)55.243.144 -7.397.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)261.372.027 116.401.263Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler51.045.607 -106.695.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.089.491 -48.500.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.683.206 -42.546.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-110.406.285 -5.954.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-707.164 9.957.649İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-707.164 9.957.649İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.532.219 4.073.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-85.314.144 -4.063.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25.781.925 8.137.751Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları431.018.734 207.246.300Alınan Faiz24.366.532 16.256.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.191.572 -817.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.881.932 -4.390.550Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)137.500.000 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.308.541 -28.626.382Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.090.544 12.924.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -16.777.819 -41.048.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 70.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -572.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.621.266 AKİT AKIŞLARI-394.101.910 -95.937.074Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.259.715.968 2.150.028.684Kredilerden Nakit Girişleri1.259.715.968 2.150.028.684Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.541.833.606 -2.101.020.008Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.541.833.606 -2.101.020.008Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -65.432.058 -49.309.212Ödenen Faiz-46.552.214 -95.636.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.401.311 93.731.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)185.401.311 93.731.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 119.378.717 25.647.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 304.780.028 119.378.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 308.299.283 119.405.652Ticari Alacaklar526.292.398 811.578.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 8.890.531 64.133.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 517.401.867 747.444.554Diğer Alacaklar1.565.163 857.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.565.163 857.999Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar18 0 0Stoklar8 324.773.500 372.729.490Peşin Ödenmiş Giderler9 23.264.704 42.930.202Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 2.785.957 2.012.613Diğer Dönen Varlıklar17 1.313.720 10.544.952ARA TOPLAM1.188.294.725 1.360.059.137TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.188.294.725 1.360.059.137DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar15.213.656 10.817.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.213.656 10.817.375Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 57.291.000 57.117.000Maddi Duran Varlıklar11 374.308.846 416.231.819Kullanım Hakkı Varlıkları13 231.395.152 197.707.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.708.527 6.398.609Şerefiye1.236.076 1.236.076Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.472.451 5.162.533Peşin Ödenmiş Giderler9 145.340.865 147.468.973Ertelenmiş Vergi Varlığı26 35.506.646 45.017.619TOPLAM DURAN VARLIKLAR865.764.692 880.758.902TOPLAM VARLIKLAR2.054.059.417 2.240.818.039KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar400.465.495 602.125.597İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar400.465.495 602.125.597Banka Kredileri14 400.465.495 550.934.532İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları14 0 51.191.065Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.084.375 73.319.363İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.592.366 3.906.813Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,14 6.592.366 3.906.813İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.492.009 69.412.550Banka Kredileri14 7.523.226 56.948.116Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 26.968.783 12.464.434Ticari Borçlar407.954.259 507.348.374İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 658.385 17.341.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 407.295.874 490.006.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.029.186 3.783.482Diğer Borçlar125.581.339 124.172.292İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 20.974.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 125.581.339 103.198.097Türev Araçlar18 4.744.197 338.579Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.242.916 784.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.242.916 784.618Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü279.975 605.130Kısa Vadeli Karşılıklar8.302.217 7.204.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.009.480 2.381.088Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.292.737 4.823.859ARA TOPLAM995.683.959 1.319.682.382TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER995.683.959 1.319.682.382UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar350.571.342 370.400.797İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.091.105 29.181.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,14 21.091.105 29.181.237Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6,14 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar329.480.237 341.219.560Banka Kredileri14 203.000.000 200.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 126.480.237 141.219.560Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.308.668 3.082.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.308.668 3.082.863Uzun Vadeli Karşılıklar4.056.243 3.381.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.056.243 3.381.798TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.936.253 376.865.458TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.353.620.212 1.696.547.840ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar700.439.205 544.270.199Ödenmiş Sermaye19 800.000.000 662.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-651.422 -812.339Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-651.422 -812.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -651.422 -812.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.830.589 1.830.589Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-117.932.924 -66.798.192Net Dönem Karı veya Zararı17.192.962 -52.449.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR700.439.205 544.270.199TOPLAM KAYNAKLAR2.054.059.417 2.240.818.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler530.000.000 -677.771 1.501.456 67.399.621 -133.868.680 464.354.626 464.354.626Transferler329.133 -134.197.813 133.868.680 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-134.568 -52.449.859 -52.584.427 -52.584.427Sermaye Arttırımı132.500.000 132.500.000 132.500.000Dönem Sonu Bakiyeler662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199Transferler-52.449.859 52.449.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.116 17.192.962 17.316.078 17.316.078Sermaye Arttırımı137.500.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi37.801 1.315.127 1.352.928 1.352.928Dönem Sonu Bakiyeler800.000.000 -651.422 1.830.589 -117.932.924 17.192.962 700.439.205 700.439.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.192.962 -52.449.859DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar123.116 -134.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 153.895 -168.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.779 33.642Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -30.779 33.642Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.116 -134.568TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.316.078 -52.584.427Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27 17.316.078 -52.584.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999502BIST