***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.269.352.899 3.260.588.723Satışların Maliyeti19 -4.058.640.374 -3.134.845.669TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.712.525 125.743.054BRÜT KAR (ZARAR)210.712.525 125.743.054Genel Yönetim Giderleri21 -21.196.726 -17.297.403Pazarlama Giderleri20 -131.916.523 -115.462.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 66.961.914 40.982.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -68.291.225 -14.460.645ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.269.965 19.504.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.341.358 10.772.664FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.611.323 30.276.928Finansman Gelirleri24 5.579.551 174.919Finansman Giderleri24 -54.901.030 -70.437.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.289.844 -39.985.757Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-432.798 2.369.651Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -714.437 -900.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 281.639 3.270.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.857.046 -37.616.106DÖNEM KARI (ZARARI)18.857.046 -37.616.106Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.857.046 -37.616.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 0,02600000 -0,04700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.449.847 346.430.393Dönem Karı (Zararı)18.857.046 -37.616.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.657.225 121.796.881Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 62.497.037 56.182.851Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.725.138 1.935.682Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.725.138 1.935.682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.947.252 1.036.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.947.252 1.036.735Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.759.239 50.792.871Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -7.253.618 -5.237.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 50.028.554 62.887.326Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 28.797.539 12.316.085Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -36.813.236 -19.172.932Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.184.484 877.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.243.753 -174.919Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.243.753 -174.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 432.798 -2.369.651Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler8 20.696.388 24.288.330Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -12.341.358 -10.772.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-200.124.334 257.088.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.105.541 348.171.528İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.508.366 52.986.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-123.597.175 295.185.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler730.273 -3.155.539İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)730.273 -3.155.539Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-275.422.376 116.244.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler291.475.993 -189.497.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)596.282 -16.230.030İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)290.879.711 -173.267.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 23.632.341İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 23.632.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.802.683 -38.306.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-53.352.328 -38.832.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.450.355 526.753Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-73.610.063 341.269.615Alınan Faiz9.262.225 5.223.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -453.438 -442.776Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 196.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.419.396Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -20.974.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.782.751 21.026.265Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -19.576.551 -4.824.394Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)745.000 1.352.928FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.389.268 -160.671.931Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri581.152.595 826.577.805Kredilerden Nakit Girişleri581.152.595 826.577.805Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-709.131.116 -1.046.841.163Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-709.131.116 -1.046.841.163Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -34.525.073 -29.584.747Ödenen Faiz-19.885.674 -48.323.826Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 137.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-249.887.915 182.339.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-249.887.915 182.339.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 304.780.028 119.378.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 54.892.113 301.717.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 56.402.761 308.299.283Ticari Alacaklar690.519.734 526.292.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 13.398.897 8.890.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 677.120.837 517.401.867Diğer Alacaklar834.891 1.565.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 834.891 1.565.163Stoklar7 600.195.876 324.773.500Peşin Ödenmiş Giderler8 20.098.983 23.264.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 830.696 2.785.957Diğer Dönen Varlıklar16 1.446.937 1.313.720ARA TOPLAM1.370.329.878 1.188.294.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.370.329.878 1.188.294.725DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar14.179.959 15.213.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.179.959 15.213.656Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 56.546.000 57.291.000Maddi Duran Varlıklar10 368.007.738 374.308.846Kullanım Hakkı Varlıkları12 266.388.300 231.395.152Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.689.605 6.708.527Şerefiye1.236.076 1.236.076Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.453.529 5.472.451Peşin Ödenmiş Giderler8 167.090.535 145.340.865Ertelenmiş Vergi Varlığı25 35.788.285 35.506.646TOPLAM DURAN VARLIKLAR914.690.422 865.764.692TOPLAM VARLIKLAR2.285.020.300 2.054.059.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar404.464.619 400.465.495İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar404.464.619 400.465.495Banka Kredileri13 404.464.619 400.465.495Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43.655.603 41.084.375İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.162.543 6.592.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,13 8.162.543 6.592.366İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.493.060 34.492.009Banka Kredileri13 1.148.658 7.523.226Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 34.344.402 26.968.783Ticari Borçlar747.482.218 407.954.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.254.667 658.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 746.227.551 407.295.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.678.990 6.029.186Diğer Borçlar65.592.999 125.581.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 65.592.999 125.581.339Türev Araçlar17 1.500.444 4.744.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.969.703 1.242.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.969.703 1.242.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 345.841 279.975Kısa Vadeli Karşılıklar8.286.664 8.302.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.151.046 3.009.480Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.135.618 5.292.737ARA TOPLAM1.277.977.081 995.683.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.277.977.081 995.683.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar272.965.722 350.571.342İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.019.551 21.091.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,13 22.019.551 21.091.105İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar250.946.171 329.480.237Banka Kredileri13 88.000.000 203.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 162.946.171 126.480.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.372.755 3.308.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.372.755 3.308.668Uzun Vadeli Karşılıklar4.408.491 4.056.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.408.491 4.056.243TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.746.968 357.936.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.565.724.049 1.353.620.212ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar719.296.251 700.439.205Ödenmiş Sermaye18 800.000.000 800.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-651.422 -651.422Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-651.422 -651.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -651.422 -651.422Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.830.589 1.830.589Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-100.739.962 -117.932.924Net Dönem Karı veya Zararı18.857.046 17.192.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR719.296.251 700.439.205TOPLAM KAYNAKLAR2.285.020.300 2.054.059.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-52.449.859 52.449.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-37.616.106 -37.616.106 -37.616.106Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı137.500.000 137.500.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi37.801 1.315.127 1.352.928 1.352.928Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 800.000.000 -774.538 1.830.589 -117.932.924 -37.616.106 645.507.021 645.507.021Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler800.000.000 -651.422 1.830.589 -117.932.924 17.192.962 700.439.205 700.439.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler17.192.962 -17.192.962 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)18.857.046 18.857.046 18.857.046Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisien Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 800.000.000 -651.422 1.830.589 -100.739.962 18.857.046 719.296.251 719.296.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.857.046 -37.616.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.857.046 -37.616.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.857.046 -37.616.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999490BIST