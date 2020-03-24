***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.03.2020 12:11
arihi
24/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Kozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, N 80/2 Kadıköy İstanbul
Gündem
Toplantı tutanağında mevcuttur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları gösteren tutanak ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket'imizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, alınan kararları içeren toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Şirketimiz'in 662.500.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 137.500.000 TL artırılarak, 800.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin 47.500.000 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicili'nde tescilden önce nakden ödenecek ve kalan 90.000.000 TL'lik kısmı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831674
BIST
14:1487.857
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 3.610,43
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:146,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0667
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:147,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:14332,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,22
|Açılış
|: 332,93
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.648.120
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,34
|1.837.493
|% -0,74
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
|11.505.784
|% 0,00
|
|GARAN
|7,36
|574.915.767
|% 6,51
|
|ASELS
|22,14
|364.709.992
|% 6,44
|
|THYAO
|8,12
|350.824.265
|% 5,32
|
|YKBNK
|1,85
|137.667.770
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,82
|127.975.405
|% 2,92
|
|GARAN
|7,36
|574.915.767
|% 6,51
|
|YKBNK
|1,85
|137.667.770
|% 4,52
|
|ODAS
|1,23
|65.847.607
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,11
|58.218.889
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,82
|127.975.405
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,86
|
|Frank
|6,6398
|6,6798
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7207
|1,7293
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.598
|37,86
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|1,25
|