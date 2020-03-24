***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









arihi24/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/03/2020Saati10:00AdresiKozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, N 80/2 Kadıköy İstanbulGündemToplantı tutanağında mevcuttur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları gösteren tutanak ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirket'imizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, alınan kararları içeren toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.Şirketimiz'in 662.500.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 137.500.000 TL artırılarak, 800.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin 47.500.000 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicili'nde tescilden önce nakden ödenecek ve kalan 90.000.000 TL'lik kısmı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831674BIST