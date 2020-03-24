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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.03.2020 12:11
GÜNCEL HABERLER


arihi
24/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Kozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, N 80/2 Kadıköy İstanbul
Gündem
Toplantı tutanağında mevcuttur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları gösteren tutanak ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket'imizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, alınan kararları içeren toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Şirketimiz'in 662.500.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 137.500.000 TL artırılarak, 800.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan sermayenin 47.500.000 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicili'nde tescilden önce nakden ödenecek ve kalan 90.000.000 TL'lik kısmı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831674


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Riyal 1,7207 1,7293 % -1,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.598 37,86  
Altın Gr. 333 336 8,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,01 14,07 0,76  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 0,16  
B. Petrol 28,28 28,28 1,25  
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