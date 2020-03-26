***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.03.2020 15:37
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Kozyatağı mah. Kaya Sultan sok. N80/2 Kadıköy İstanbul
Gündem
Toplantı tutanağında mevcuttur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları gösteren toplantı tutanağı 24.03.2020 tarihinde açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
26/03/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832343
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,22
|Açılış
|: 336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,51
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7573
|7,7962
|% 1,99
|
|Frank
|6,6178
|6,6577
|% 1,18
|
|Riyal
|1,6980
|1,7066
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.639
|19,67
|
|Altın Gr.
|337
|337
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,46
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|-0,60
|