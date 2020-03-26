***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/03/2020Saati10:00AdresiKozyatağı mah. Kaya Sultan sok. N80/2 Kadıköy İstanbulGündemToplantı tutanağında mevcuttur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları gösteren toplantı tutanağı 24.03.2020 tarihinde açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi26/03/2020AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832343BIST