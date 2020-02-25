***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 19 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki hususu karar altına almıştır.Şirketimizin B Grubu Pay Sahibi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğan Enerji") %100 payına sahip olduğu Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin ("DOEL") paylarının tamamının özkaynak değeri 21.000.000,- Türk Lirası bedelle Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821575BIST