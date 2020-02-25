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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2020 22:19
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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulumuz 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır
2020 hesap döneminin ilk çeyreğinde yapılacak ilk Genel Kurul'da sermaye artırımı yapılmasının planlanmasına, işbu planlama çerçevesinde
1.     Şirketimiz'in 662.500.000,-Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 137.500.000, Türk Lirası tutarında artırılarak, 800.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2.     Sermaye artırımında 137.000.000,-Türk Lirası olan toplam sermaye artırım tutarının pay sahiplerince paylarıyla orantılı olarak karşılanmasına, mevcut pay sahiplerinin paylarına isabet edecek şekilde yeni pay alma haklarını kullanmalarına,
3.     Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasında, 1 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
4.     Bu konunun takibi ve işlemlerin icrası ve tamamlanması için Şirket Yönetimi'nin görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821576


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Çeyrek 520 531 -13,63  
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