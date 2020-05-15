***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla (bugün) aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır Sermayesinin tamamına sahip olarak ortağı olduğumuz Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş'nin - Sermayesinin 2.000.000 TL'ndan 20.950.000 TL'sına çıkarılmasına, - Artırılan 18.950.000 TL sermayenin şirketin öz kaynak hesaplarında bulunan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, - Yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, - Konuya ilişkin iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845503BIST