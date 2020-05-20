***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 20.05.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararıyla, Şirketimizin A Grubu Hissedarlarından Hüseyin Aytemiz'in Şirketimizdeki %18 sermaye payından, şirket sermayesinin %1'ine tekabül eden kısmının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İzzet Eke'ye devredilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846030BIST