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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2020 18:34
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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 20.05.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararıyla, Şirketimizin A Grubu Hissedarlarından Hüseyin Aytemiz'in Şirketimizdeki %18 sermaye payından, şirket sermayesinin %1'ine tekabül eden kısmının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İzzet Eke'ye devredilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846030


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALYAG 1,54 7.988.248 % 10,00  
KUTPO 23,10 9.632.974 % 10,00  
EGCYO 1,43 3.865.314 % 10,00  
VESBE 24,20 33.215.386 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.593.037 % 10,00  
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Sterlin 8,2868 8,3284 % 0,18  
Frank 7,0134 7,0556 % 1,02  
Riyal 1,8040 1,8131 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 3,03  
Altın Gr. 382 382 2,23  
Cumhuriyet 2.471 2.506 9,20  
Tam 2.544 2.571 9,40  
Yarım 1.241 1.257 4,60  
Çeyrek 621 629 2,30  
Gümüş.Ons 17,46 17,50 0,14  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,04  
B. Petrol 35,33 35,33 0,68  
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