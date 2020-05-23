***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 20.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin, Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesi konulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846769BIST