***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2020 13:54
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 20.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin, Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesi konulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846769
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
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103.307
En Düşük
102.014
18:056,8168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8283
En Düşük
6,7746
18:057,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|: 7,0520
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|Açılış
|: 380,43
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|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2739
|8,3153
|% -0,03
|
|Frank
|6,9931
|7,0352
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|22,30
|
|Tam
|2.533
|2.562
|22,90
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,03
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|-0,76
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