***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 21 Temmuz 2022 tarihinde(bugün) 115.200.000 TL nominal tutarda 90 gün vadeli finansman bonosu ihraç işlemlerini tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047186BIST