***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 17:45
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 21 Temmuz 2022 tarihinde(bugün) 115.200.000 TL nominal tutarda 90 gün vadeli finansman bonosu ihraç işlemlerini tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047186
BIST
17:382.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -14,08
|Açılış
|: 2.529
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|Önceki Kapanış
|: 2.525
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2.536
En Düşük
2.505
17:3817,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 17,9000
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|Önceki Kapanış
|: 17,7550
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17,7325
En Düşük
17,5641
17:3818,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 971,99
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|Önceki Kapanış
|: 960,24
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973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ULUUN
|25,30
|530.032.379
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.162.473
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|2.199.341
|% 9,93
|
|DOBUR
|50,75
|16.863.185
|% 9,85
|
|LIDER
|24,12
|180.168.218
|% -10,00
|
|ALKA
|40,88
|44.481.783
|% -5,68
|
|SANFM
|15,79
|15.822.734
|% -5,17
|
|FENER
|50,60
|167.743.748
|% -4,89
|
|HUBVC
|9,04
|27.192.956
|% -4,84
|
|THYAO
|51,35
|4.029.825.101
|% 0,00
|
|SISE
|21,10
|1.407.906.759
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,00
|1.114.525.503
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.004.680.379
|% 3,63
|
|EREGL
|27,84
|963.512.762
|% -1,42
|
|EKGYO
|3,00
|1.114.525.503
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.004.680.379
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,31
|302.698.241
|% 5,65
|
|TSKB
|2,28
|396.673.309
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,59
|763.977.704
|% -0,22
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7080
|17,7186
|% 0,66
|
|Euro
|18,0615
|18,0847
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,0382
|21,1437
|% 0,08
|
|Frank
|18,1433
|18,2526
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6998
|4,7234
|% 0,65
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|7,57
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.612
|6.679
|71,00
|
|Yarım
|3.222
|3.267
|38,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,24
|