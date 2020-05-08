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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.05.2020 13:20
GÜNCEL HABERLER



***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 3'üncü Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3 Aylık TRLIBOR+%1,5 Yıllık Basit ek faiz (1.Kupon dönemsel faiz oranı: %5,0847)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAYTM72018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 5,0847 2.542.349,99 Evet
2 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 3,8421 1.921.049,98 Evet
3 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 2,9248 1.462.399,99 Evet
4 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 2,0885
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFAYTM72018 ISIN kodlu finansman bonosunun 3'üncü kupon ödemesi 1.462.399,99 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843603


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 29,04 122.607 % 10,00  
YONGA 19,03 108.909 % 10,00  
CMBTN 48,90 5.947.118 % 9,99  
KUTPO 15,97 5.486.573 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.416.018 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7848 8,8288 % 0,14  
Frank 7,2976 7,3415 % 0,18  
Riyal 1,8888 1,8983 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 3,80  
Altın Gr. 393 393 0,39  
Cumhuriyet 2.517 2.570 1,30  
Tam 2.591 2.637 1,30  
Yarım 1.264 1.289 0,60  
Çeyrek 630 645 0,30  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 0,12  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
B. Petrol 29,62 29,62 0,16  
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