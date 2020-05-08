***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 3'üncü Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.07.2020Vade (Gün Sayısı) 350Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3 Aylık TRLIBOR+%1,5 Yıllık Basit ek faiz (1.Kupon dönemsel faiz oranı: %5,0847)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAYTM72018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 5,0847 2.542.349,99 Evet2 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 3,8421 1.921.049,98 Evet3 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 2,9248 1.462.399,99 Evet4 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 2,0885Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFAYTM72018 ISIN kodlu finansman bonosunun 3'üncü kupon ödemesi 1.462.399,99 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843603BIST