***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 19 Ekim 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 22.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.10.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,14Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAYTME2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 20.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 21.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.200.000İhraç Fiyatı 0,92475Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.10.2022Kayıt Tarihi 18.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 115.200.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A- 21.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFAYTME2214 ISIN kodlu 115.200.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072928BIST