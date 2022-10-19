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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.10.2022 17:31
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (F


***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 19 Ekim 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 22.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,14
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,34
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAYTME2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.200.000
İhraç Fiyatı 0,92475
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.10.2022
Kayıt Tarihi 18.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 115.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A- 21.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFAYTME2214 ISIN kodlu 115.200.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072928


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CRFSA 56,70 218.477.541 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.649 6.738 25,00  
Yarım 3.240 3.294 12,00  
Çeyrek 1.623 1.648 6,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 0,31  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,22  
B. Petrol 92,55 92,55 0,14  
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