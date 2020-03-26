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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 800.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 400000000 TRY 50
İsmail Aytemiz 152000000 TRY 19
Hüseyin Aytemiz 144000000 TRY 18
Aslı Aytemiz Gül 64000000 TRY 8
Gökhan Aytemiz 24000000 TRY 3
Ahmet Aytemiz 16000000 TRY 2
TOPLAM 800000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM GÖKHAN AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 3
AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
AHMET İZZET EKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832351


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Frank 6,6115 6,6514 % 1,08  
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Altın Ons 1.635 1.636 18,02  
Altın Gr. 337 337 3,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 -0,02  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,00  
B. Petrol 26,75 26,75 -0,64  
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