***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 800.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 400000000 TRY 50İsmail Aytemiz 152000000 TRY 19Hüseyin Aytemiz 144000000 TRY 18Aslı Aytemiz Gül 64000000 TRY 8Gökhan Aytemiz 24000000 TRY 3Ahmet Aytemiz 16000000 TRY 2TOPLAM 800000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş KadınıAYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR Kadın Murahhas Üye Üst Düzey YöneticiÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiİBRAHİM GÖKHAN AYTEMİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 3AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiAHMET İZZET EKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832351BIST