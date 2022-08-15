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***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.08.2022 21:30
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
2022/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
  
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ        : 15.08.2022
  
KARAR SAYISI         : 2022/19                                        
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
-        AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.'nin 01.01.2022-30.06.2022 ara  hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan  2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan  bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı, Konsolide Finansal Rapor'u , Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun  Asgari  İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"  uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, 01.01.2022-30.06.2022 ara  hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
  
-        Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu , önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
-        Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
  
tespit olunmuştur.
  
 Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
 
  Ayhan Sırtıkara                                                              Gülbeyaz Kartal
  Genel Müdür Yardımcısı                                            Bütçe ve Raporlama Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055677


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