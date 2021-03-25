***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.03.2021 15:23
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Açıklamalar
Ahlatcı Yatırım A.Ş. 31.12.2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920452
BIST
16:011.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,14
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
16:017,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0731
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
16:019,4807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0958
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
16:01444,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,63
|Açılış
|: 444,42
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.696.379
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.496.026
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,05
|2.708.061.023
|% -2,08
|
|SASA
|47,46
|1.558.869.832
|% 0,34
|
|KOZAL
|122,30
|898.423.780
|% 2,95
|
|THYAO
|12,70
|761.192.518
|% -2,38
|
|TUPRS
|94,95
|712.684.637
|% 3,09
|
|GARAN
|7,05
|2.708.061.023
|% -2,08
|
|TSKB
|1,42
|242.877.860
|% -2,74
|
|SKBNK
|1,20
|183.927.415
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,90
|275.680.132
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,19
|303.647.527
|% -1,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9873
|7,9941
|% 0,92
|
|Euro
|9,4604
|9,4807
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,9147
|10,9695
|% 0,98
|
|Frank
|8,4961
|8,5473
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1222
|2,1329
|% 0,76
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-5,15
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|19,00
|
|Tam
|2.919
|2.994
|14,01
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,78
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|-2,10
|