***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
13.03.2020 16:24
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 0 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.941 15.174.238 15.158.297 15.158.297
Dönem Karı (Zararı)
15.174.238 15.174.238 15.174.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.941 -15.941 -15.941
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-99.658 -99.658 -99.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-99.658 -99.658 -99.658
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.391 10.157.012 10.134.621 10.134.621
Dönem Karı (Zararı)
10.157.012 10.157.012 10.157.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.391 -22.391 -22.391
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 77.206.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.853.795 -7.871.171
Dönem Karı (Zararı)
10.157.012 15.174.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 10.157.012 15.174.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.867.965 -4.717.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 608.385 255.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,13 -13.068 58.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -219.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -15.031.060 -9.911.668
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.990.032 5.099.658
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
577.746 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.532.152 -18.315.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.789.395 -20.786.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 344 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -105.330 -886.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 6.598.828 3.337.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11,13 12.039 64.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.666 -43.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.750.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.821.199 -7.859.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -11.900
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32.596 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-402.703 -57.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-402.703 -57.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -90.684 -57.324
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -312.019 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-578.960 3.417.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.215 -1.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.215 -1.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-577.745
Ödenen Temettüler
3.200.000
Alınan Faiz
219.487
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.872.132 -4.510.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.031.060 9.911.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.903.192 5.401.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.221.619 40.820.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.124.811 46.221.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.124.812 46.221.619
Ticari Alacaklar
35.997.371 35.492.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.997.371 35.492.532
Diğer Alacaklar
10.132 9.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.132 9.066
Peşin Ödenmiş Giderler
141.848 196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 141.848 196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 1.410
ARA TOPLAM
103.274.163 81.724.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.274.163 81.724.823
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.439.457 1.688.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.439.457 1.688.110
Maddi Duran Varlıklar
408.838 497.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 310.380 407.723
Mobilya ve Demirbaşlar
8 98.458 90.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.801.379 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.210.237 986.062
Diğer Haklar
9 1.210.237 979.617
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 6.445
Peşin Ödenmiş Giderler
0 36.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 36.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.859.911 3.208.380
TOPLAM VARLIKLAR
110.134.074 84.933.203
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
657.644 11.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
657.644 11.482
Banka Kredileri
5 10.267 11.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 647.377 0
Ticari Borçlar
20.199.836 13.134.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.540 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.196.296 13.131.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 188.748 144.112
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.288 33.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 35.288 33.349
ARA TOPLAM
21.081.516 13.323.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.081.516 13.323.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.622.579 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.622.579 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.622.579 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
149.273 69.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11,13 149.273 69.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 10.074.148 8.118.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.846.000 8.188.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.927.516 21.511.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.206.558 63.421.595
Ödenmiş Sermaye
15 43.750.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.429 -25.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.429 -25.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -47.429 -25.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 23.346.975 8.272.395
Net Dönem Karı veya Zararı
15 10.157.012 15.174.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.206.558 63.421.595
TOPLAM KAYNAKLAR
110.134.074 84.933.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 37.316.819 60.522.104
Satışların Maliyeti
16 -33.576.638 -42.935.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.181 17.586.878
BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.181 17.586.878
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -5.497.457 -4.320.185
Pazarlama Giderleri
17,18 -745.180 -381.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.409.408 15.614.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -733.095 -8.426.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.173.857 20.073.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.173.857 20.073.812
Finansman Gelirleri
20 415.062 219.487
Finansman Giderleri
21 -441.875 -19.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.147.044 20.273.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.990.032 -5.099.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.990.032 -5.099.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.157.012 15.174.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.157.012 15.174.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.157.012 15.174.238
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.391 -15.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -28.707 -19.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.316 3.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 6.316 3.985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.391 -15.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.134.621 15.158.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.134.621 15.158.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828777
BIST