***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 0 45.063.298Transferler2.516.976 -2.516.976 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.941 15.174.238 15.158.297 15.158.297Dönem Karı (Zararı)15.174.238 15.174.238 15.174.238Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.941 -15.941 -15.941Sermaye Arttırımı3.200.000 3.200.000 3.200.000Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-99.658 -99.658 -99.658Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-99.658 -99.658 -99.658Transferler15.174.238 -15.174.238 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.391 10.157.012 10.134.621 10.134.621Dönem Karı (Zararı)10.157.012 10.157.012 10.157.012Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.391 -22.391 -22.391Sermaye Arttırımı3.750.000 3.750.000 3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 77.206.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.853.795 -7.871.171Dönem Karı (Zararı)10.157.012 15.174.238Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15 10.157.012 15.174.238Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.867.965 -4.717.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 608.385 255.446Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,13 -13.068 58.223Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -219.487Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -15.031.060 -9.911.668Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.990.032 5.099.658Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler577.746 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.532.152 -18.315.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.789.395 -20.786.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 344 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -105.330 -886.948Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,6 6.598.828 3.337.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11,13 12.039 64.067Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.666 -43.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15 3.750.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.821.199 -7.859.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -11.900Vergi İadeleri (Ödemeleri)32.596 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-402.703 -57.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-402.703 -57.324Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -90.684 -57.324Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -312.019 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-578.960 3.417.842Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.215 -1.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.215 -1.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-577.745Ödenen Temettüler3.200.000Alınan Faiz219.487YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.872.132 -4.510.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.031.060 9.911.668NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.903.192 5.401.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.221.619 40.820.604DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.124.811 46.221.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.124.812 46.221.619Ticari Alacaklar35.997.371 35.492.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.997.371 35.492.532Diğer Alacaklar10.132 9.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.132 9.066Peşin Ödenmiş Giderler141.848 196İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 141.848 196Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 1.410ARA TOPLAM103.274.163 81.724.823TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.274.163 81.724.823DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.439.457 1.688.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.439.457 1.688.110Maddi Duran Varlıklar408.838 497.886Tesis, Makine ve Cihazlar8 310.380 407.723Mobilya ve Demirbaşlar8 98.458 90.163Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.801.379 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.210.237 986.062Diğer Haklar9 1.210.237 979.617Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 6.445Peşin Ödenmiş Giderler0 36.322İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 0 36.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.859.911 3.208.380TOPLAM VARLIKLAR110.134.074 84.933.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar657.644 11.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar657.644 11.482Banka Kredileri5 10.267 11.482Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 647.377 0Ticari Borçlar20.199.836 13.134.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.540 2.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 20.196.296 13.131.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 188.748 144.112Kısa Vadeli Karşılıklar35.288 33.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 35.288 33.349ARA TOPLAM21.081.516 13.323.160TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.081.516 13.323.160UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.622.579 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.622.579 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.622.579 0Uzun Vadeli Karşılıklar149.273 69.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11,13 149.273 69.908Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 10.074.148 8.118.540TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.846.000 8.188.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.927.516 21.511.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.206.558 63.421.595Ödenmiş Sermaye15 43.750.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.429 -25.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.429 -25.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -47.429 -25.038Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 23.346.975 8.272.395Net Dönem Karı veya Zararı15 10.157.012 15.174.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.206.558 63.421.595TOPLAM KAYNAKLAR110.134.074 84.933.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 37.316.819 60.522.104Satışların Maliyeti16 -33.576.638 -42.935.226TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.740.181 17.586.878BRÜT KAR (ZARAR)3.740.181 17.586.878Genel Yönetim Giderleri17,18 -5.497.457 -4.320.185Pazarlama Giderleri17,18 -745.180 -381.496Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.409.408 15.614.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -733.095 -8.426.018ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.173.857 20.073.812FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.173.857 20.073.812Finansman Gelirleri20 415.062 219.487Finansman Giderleri21 -441.875 -19.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.147.044 20.273.986Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.990.032 -5.099.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.990.032 -5.099.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.157.012 15.174.238DÖNEM KARI (ZARARI)10.157.012 15.174.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.157.012 15.174.238Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.391 -15.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -28.707 -19.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.316 3.985Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 6.316 3.985Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.391 -15.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.134.621 15.158.297Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.134.621 15.158.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828777BIST