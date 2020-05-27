***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.05.2020 15:24
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.222.761 -155.551
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 -4.413.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 7.110.577 -4.413.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.738.097 -4.580.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 13.847 14.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,13 72.573 82.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -10.881.240 -3.518.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.661.941 -1.158.989
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
394.782 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.794.243 8.781.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.258.771 7.423.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.619 -3.163
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -201.233 -225.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,6 2.653.185 1.759.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 33.411 -67.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 4.561.032 -104.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.166.723 -212.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
56.038 56.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
57.728 3.801.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.728 51.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 32.900 32.171
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 24.828 19.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.750.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.523 4.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.054
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.109.966 3.650.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.881.240 3.518.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.991.206 7.169.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.124.812 46.221.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.116.018 53.390.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 -4.413.999 -4.394.193 -4.394.193
Dönem Karı (Zararı)
-4.413.999 -4.413.999 -4.413.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.806 19.806 19.806
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -5.232 23.446.633 -4.413.999 62.777.402 0 62.777.402
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 7.110.577 7.144.138 7.144.138
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 7.110.577 7.110.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 33.561 33.561
Dönem Sonu Bakiyeler
15 43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.696 0 84.350.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.116.018 67.124.812
Ticari Alacaklar
39.798.907 35.997.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 39.798.907 35.997.371
Diğer Alacaklar
3.513 10.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.513 10.132
Peşin Ödenmiş Giderler
343.081 141.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 343.081 141.848
ARA TOPLAM
121.261.519 103.274.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.261.519 103.274.163
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.742.294 3.439.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.742.294 3.439.457
Maddi Duran Varlıklar
361.898 408.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 271.686 310.380
Mobilya ve Demirbaşlar
8 90.212 98.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.672.449 1.801.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.185.602 1.210.237
Diğer Haklar
9 1.185.602 1.210.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.962.243 6.859.911
TOPLAM VARLIKLAR
128.223.762 110.134.074
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.126 657.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.126 657.644
Banka Kredileri
5 8.634 10.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 511.492 647.377
Ticari Borçlar
24.698.624 20.199.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 45.014 3.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.653.610 20.196.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 278.197 188.748
Diğer Borçlar
4.509.009 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.509.009 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.497 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 74.497 35.288
ARA TOPLAM
30.080.453 21.081.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.080.453 21.081.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.855.427 1.622.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.855.427 1.622.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.855.427 1.622.579
Uzun Vadeli Karşılıklar
191.632 149.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 ,13 191.632 149.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 11.745.554 10.074.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.792.613 11.846.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.873.066 32.927.516
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.350.696 77.206.558
Ödenmiş Sermaye
15 43.750.000 43.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.868 -47.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.868 -47.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -13.868 -47.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 33.503.987 23.346.975
Net Dönem Karı veya Zararı
15 7.110.577 10.157.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.350.696 77.206.558
TOPLAM KAYNAKLAR
128.223.762 110.134.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4.193.600 -7.850.671
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.193.600 -7.850.671
BRÜT KAR (ZARAR)
4.193.600 -7.850.671
Genel Yönetim Giderleri
-1.777.876 -1.407.866
Pazarlama Giderleri
-298.304 -93.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.210.000 3.707.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.330.061 -56.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.997.359 -5.702.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.997.359 -5.702.236
Finansman Gelirleri
67.998 153.388
Finansman Giderleri
-292.839 -24.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.772.518 -5.572.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.661.941 1.158.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.661.941 1.158.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.110.577 -4.413.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.110.577 -4.413.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15 7.110.577 -4.413.999
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.561 19.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.027 25.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.466 -5.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.466 -5.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.561 19.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.144.138 -4.394.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.144.138 -4.394.192
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846903
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