***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.222.761 -155.551Dönem Karı (Zararı)7.110.577 -4.413.999Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15 7.110.577 -4.413.999Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.738.097 -4.580.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 13.847 14.843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,13 72.573 82.969Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4 -10.881.240 -3.518.930Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.661.941 -1.158.989Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler394.782 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.794.243 8.781.704Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.258.771 7.423.794Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.619 -3.163Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -201.233 -225.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3,6 2.653.185 1.759.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 33.411 -67.753Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 4.561.032 -104.991Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.166.723 -212.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)56.038 56.851YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI57.728 3.801.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.728 51.799Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 32.900 32.171Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 24.828 19.628Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3.750.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.523 4.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.054Kredilerden Nakit Girişleri0 4.054Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.633Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.633Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-168.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.109.966 3.650.302Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.881.240 3.518.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.991.206 7.169.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.124.812 46.221.619DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ81.116.018 53.390.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595Transferler15.174.238 -15.174.238 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.806 -4.413.999 -4.394.193 -4.394.193Dönem Karı (Zararı)-4.413.999 -4.413.999 -4.413.999Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.806 19.806 19.806Sermaye Arttırımı3.750.000 3.750.000 3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -5.232 23.446.633 -4.413.999 62.777.402 0 62.777.402Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558Transferler10.157.012 -10.157.012 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.561 7.110.577 7.144.138 7.144.138Dönem Karı (Zararı)7.110.577 7.110.577 7.110.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.561 33.561 33.561Dönem Sonu Bakiyeler15 43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.696 0 84.350.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 81.116.018 67.124.812Ticari Alacaklar39.798.907 35.997.371İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 39.798.907 35.997.371Diğer Alacaklar3.513 10.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.513 10.132Peşin Ödenmiş Giderler343.081 141.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 343.081 141.848ARA TOPLAM121.261.519 103.274.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.261.519 103.274.163DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.742.294 3.439.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.742.294 3.439.457Maddi Duran Varlıklar361.898 408.838Tesis, Makine ve Cihazlar8 271.686 310.380Mobilya ve Demirbaşlar8 90.212 98.458Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.672.449 1.801.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.185.602 1.210.237Diğer Haklar9 1.185.602 1.210.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.962.243 6.859.911TOPLAM VARLIKLAR128.223.762 110.134.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar520.126 657.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar520.126 657.644Banka Kredileri5 8.634 10.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 511.492 647.377Ticari Borçlar24.698.624 20.199.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 45.014 3.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 24.653.610 20.196.296Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 278.197 188.748Diğer Borçlar4.509.009 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 4.509.009 0Kısa Vadeli Karşılıklar74.497 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 74.497 35.288ARA TOPLAM30.080.453 21.081.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.080.453 21.081.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.855.427 1.622.579İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.855.427 1.622.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.855.427 1.622.579Uzun Vadeli Karşılıklar191.632 149.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 ,13 191.632 149.273Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 11.745.554 10.074.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.792.613 11.846.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.873.066 32.927.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.350.696 77.206.558Ödenmiş Sermaye15 43.750.000 43.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.868 -47.429Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.868 -47.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -13.868 -47.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 33.503.987 23.346.975Net Dönem Karı veya Zararı15 7.110.577 10.157.012TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.350.696 77.206.558TOPLAM KAYNAKLAR128.223.762 110.134.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.193.600 -7.850.671Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.193.600 -7.850.671BRÜT KAR (ZARAR)4.193.600 -7.850.671Genel Yönetim Giderleri-1.777.876 -1.407.866Pazarlama Giderleri-298.304 -93.951Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.210.000 3.707.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.330.061 -56.820ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.997.359 -5.702.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.997.359 -5.702.236Finansman Gelirleri67.998 153.388Finansman Giderleri-292.839 -24.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.772.518 -5.572.988Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.661.941 1.158.989Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.661.941 1.158.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.110.577 -4.413.999DÖNEM KARI (ZARARI)7.110.577 -4.413.999Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15 7.110.577 -4.413.999Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.561 19.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.027 25.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.466 -5.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-9.466 -5.586Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.561 19.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.144.138 -4.394.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.144.138 -4.394.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846903BIST