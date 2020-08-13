***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595Transferler15.174.238 -15.174.238 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.431 7.522.738 7.518.307 0 7.518.307Dönem Karı (Zararı)7.522.738 7.522.738 0 7.522.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.431 -4.431 0 -4.431Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -29.469 23.446.633 7.522.738 70.939.902 0 70.939.902Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 43.750 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558Transferler10.157.012 -10.157.012Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.953 16.830.766 16.853.719 0 16.853.719Dönem Karı (Zararı)16.830.766 16.830.766 0 16.830.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.953 22.953 0 22.953Sermaye Arttırımı10.627.719 10.627.719 0 10.627.719Dönem Sonu Bakiyeler54.377.719 -24.476 33.503.987 16.830.766 104.687.996 0 104.687.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.940.059 3.703.099Dönem Karı (Zararı)16.830.766 7.522.738Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15 16.830.766 7.522.738Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.445.906 -3.756.112Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 141.592 16.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.287 123.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.954.716Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.229.520 -4.954.716Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 5.017.946 1.059.416Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler603.789 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.408.368 -63.527Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -8.928.115Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.393.269 529.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 -33.393.269 529.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.135 -262.178İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.135 -262.178Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -142.071 -294.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.017.202 -277.137İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,6 27.017.202 -277.137Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 24.520 222.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.115 4.808.167İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)80.115 4.808.167Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 3.968.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 169.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 169.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.023.508 3.703.099Vergi İadeleri (Ödemeleri)83.449 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.615.526 -44.785Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.193 -44.785Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -12.193 -44.785Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.627.719 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-306.787 -179.267Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.993 2.109Kredilerden Nakit Girişleri5 30.993 2.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-337.780 0Ödenen Faiz0 -219.939Alınan Faiz0 38.563YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.368.680 3.479.047Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18 22.229.520 8.923.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.598.200 12.402.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.124.812 46.221.619DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.723.012 58.623.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.723.012 67.124.812Ticari Alacaklar68.952.616 35.997.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 320.422 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 68.632.194 35.997.371Diğer Alacaklar4.997 10.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.997 10.132Peşin Ödenmiş Giderler254.671 141.848İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 254.671 141.848ARA TOPLAM162.935.296 103.274.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.935.296 103.274.163DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.718.124 3.439.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.718.124 3.439.457Maddi Duran Varlıklar328.710 408.838Tesis, Makine ve Cihazlar8 246.743 310.380Mobilya ve Demirbaşlar8 81.967 98.458Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.543.518 1.801.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.160.966 1.210.237Diğer Haklar9 1.160.966 1.210.237Peşin Ödenmiş Giderler29.248 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 29.248 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.780.566 6.859.911TOPLAM VARLIKLAR177.715.862 110.134.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar749.345 657.644İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar749.345 657.644Banka Kredileri5 41.260 10.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 708.085 647.377Ticari Borçlar55.057.682 20.199.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 11.647 3.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 55.046.035 20.196.296Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 296.717 188.748Kısa Vadeli Karşılıklar39.626 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 39.626 35.288ARA TOPLAM56.143.370 21.081.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.143.370 21.081.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.570.019 1.622.579İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.570.019 1.622.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.570.019 1.622.579Uzun Vadeli Karşılıklar215.909 149.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 215.909 149.273Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 15.098.568 10.074.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.884.496 11.846.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.027.866 32.927.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.687.996 77.206.558Ödenmiş Sermaye15 54.377.719 43.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.476 -47.429Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.476 -47.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -24.476 -47.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 33.503.987 23.346.975Net Dönem Karı veya Zararı15 16.830.766 10.157.012TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.687.996 77.206.558TOPLAM KAYNAKLAR177.715.862 110.134.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134BRÜT KAR (ZARAR)9.706.314 3.239.713 5.512.714 2.401.134Genel Yönetim Giderleri-3.401.840 -2.798.392 -1.623.964 -1.390.527Pazarlama Giderleri-649.194 -226.899 -350.890 -132.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 22.796.982 9.196.230 11.586.982 3.239.158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.349.796 -1.009.874 -2.019.735 -953.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.102.466 8.400.778 13.105.107 3.163.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.102.466 8.400.778 13.105.107 3.163.763Finansman Gelirleri124.750 219.939 56.752 66.551Finansman Giderleri-378.504 -38.563 -85.665 -14.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.848.712 8.582.154 13.076.194 3.215.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.017.946 -1.059.416 -3.356.005 188.230Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.017.946 -1.059.416 -3.356.005 188.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121DÖNEM KARI (ZARARI)16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.830.766 7.522.738 9.720.189 3.404.121Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.953 -4.430 -10.607 -24.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.427 -5.680 -13.599 -31.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.474 1.250 2.992 6.836Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.474 1.250 2.992 6.836Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.953 -4.430 -10.607 -24.237TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.853.719 7.518.308 9.709.582 3.379.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.853.719 7.518.308 9.709.582 3.379.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868574BIST