***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595Transferler15.174.238 -15.174.238 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.793.284 0 3.793.284Dönem Karı (Zararı)3.823.995 3.823.995 0 3.823.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.711 -30.711 0 -30.711Sermaye Arttırımı3.750.000 3.750.000 0 3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 0 70.964.879Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.557 0 77.206.557Transferler10.157.012 -10.157.012 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.875 35.878.087 35.889.962 0 35.889.962Dönem Karı (Zararı)35.878.087 35.878.087 0 35.878.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.875 11.875 11.875Sermaye Arttırımı11.250.000 11.250.000 11.250.000Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 -35.555 33.503.987 35.878.087 124.346.519 0 124.346.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.424.845 3.953.859Dönem Karı (Zararı)35.878.087 3.823.995Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15 35.878.087 3.823.995Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.600.165 -10.494.615Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler228.175 14.669Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.111 102.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.111 102.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.056.320 -11.121.280Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-40.056.320 -11.121.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.375.966 509.205Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-194.097 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.819.310 10.624.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.402.249 7.657.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 -46.402.249 7.657.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.956 -210.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -27.956 -210.182Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -166.461 -521.979Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.830.554 -137.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,6 33.830.554 -137.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 29.890 -95.051Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.916.912 -8.662İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3,7 4.916.912 -8.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 3.939.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 3.939.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.541.388 3.953.859Vergi İadeleri (Ödemeleri)116.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.742.342 127.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.881Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 127.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-507.658Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -507.658Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.250.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI527.590 -420Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.636 -420Kredilerden Nakit Girişleri5 29.636 -420Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları497.954 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.845.087 4.081.320Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40.056.320 11.121.280NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.901.407 15.202.600DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.124.812 46.221.619DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ117.026.219 61.424.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 117.026.219 67.124.812Ticari Alacaklar56.383.371 35.997.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 244 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 56.383.127 35.997.371Diğer Alacaklar13.904.652 10.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.904.652 10.132Peşin Ödenmiş Giderler205.769 141.847İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 205.769 141.847ARA TOPLAM187.520.011 103.274.162TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR187.520.011 103.274.162DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13.393.255 3.439.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.393.255 3.439.457Maddi Duran Varlıklar762.499 408.838Tesis, Makine ve Cihazlar8 659.192 310.380Mobilya ve Demirbaşlar8 103.307 98.458Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.414.588 1.801.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.136.060 1.210.237Diğer Haklar9 1.136.060 1.210.237Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler102.539 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 102.539 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.808.941 6.859.911TOPLAM VARLIKLAR204.328.952 110.134.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar763.330 657.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar763.330 657.644Banka Kredileri5 39.902 10.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 723.428 647.377Ticari Borçlar51.689.309 20.199.835İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 3.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 51.689.309 20.196.295Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 335.182 188.748Diğer Borçlar4.945.195 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 4.800.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 145.195 0Kısa Vadeli Karşılıklar95.232 35.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 95.232 35.288ARA TOPLAM57.828.248 21.081.515TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.828.248 21.081.515UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.463.594 1.622.579İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.463.594 1.622.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.463.594 1.622.579Uzun Vadeli Karşılıklar237.128 149.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 237.128 149.273Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 20.453.463 10.074.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.154.185 11.846.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.982.433 32.927.515ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 124.346.519 77.206.558Ödenmiş Sermaye55.000.000 43.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-35.555 -47.429Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.555 -47.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -35.555 -47.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 33.503.987 23.346.975Net Dönem Karı veya Zararı15 35.878.087 10.157.012Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.346.519 77.206.558TOPLAM KAYNAKLAR204.328.952 110.134.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat74.429.144 24.289.423 33.128.315 3.623.158Satışların Maliyeti-65.483.635 -26.059.181 -33.889.120 -8.632.628TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.945.509 -1.769.758 -760.805 -5.009.470BRÜT KAR (ZARAR)8.945.509 -1.769.758 -760.805 -5.009.470Genel Yönetim Giderleri-5.336.183 -4.097.803 -1.934.343 -1.299.411Pazarlama Giderleri-1.123.386 -337.567 -474.192 -110.668Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 44.143.968 11.408.677 21.346.986 2.212.447Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-300.397 -1.157.319 6.049.399 -147.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.329.511 4.046.230 24.227.045 -4.354.547FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.329.511 4.046.230 24.227.045 -4.354.547Finansman Gelirleri623.551 339.658 498.801 119.719Finansman Giderleri-699.009 -52.688 -320.505 -14.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.254.053 4.333.200 24.405.341 -4.248.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.375.966 -509.205 -5.358.020 550.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.375.966 -509.205 -5.358.020 550.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742DÖNEM KARI (ZARARI)35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.878.087 3.823.995 19.047.321 -3.698.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.875 -30.711 -11.078 -26.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.224 -39.373 -14.203 -33.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.349 8.662 3.125 7.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.349 8.662 3.125 7.412Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.875 -30.711 -11.078 -26.280TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.889.962 3.793.284 19.036.243 -3.725.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.889.962 3.793.284 19.036.243 -3.725.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884855BIST