***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.03.2021 15:43
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-99.658
15:441.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -15,25
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:447,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:449,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:44443,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,81
|Açılış
|: 443,48
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.523.784
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.468.172
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,04
|2.558.417.181
|% -2,22
|
|SASA
|47,90
|1.460.363.956
|% 1,27
|
|KOZAL
|120,70
|802.985.287
|% 1,60
|
|THYAO
|12,73
|701.801.495
|% -2,15
|
|TUPRS
|94,80
|692.976.787
|% 2,93
|
|GARAN
|7,04
|2.558.417.181
|% -2,22
|
|TSKB
|1,40
|229.181.777
|% -4,11
|
|SKBNK
|1,19
|173.437.249
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|258.199.540
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|298.934.748
|% -2,24
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9830
|7,9897
|% 0,87
|
|Euro
|9,4491
|9,4735
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9079
|10,9626
|% 0,91
|
|Frank
|8,4968
|8,5480
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,79
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.973
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.996
|15,36
|
|Yarım
|1.411
|1.449
|7,43
|
|Çeyrek
|708
|725
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-1,72
|
Seans Raporu
15:42
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15:58INTEM
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15:57EUHOL
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15:56XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 19, 087.00 milyon TL de
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15:55AVTUR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 091 adet işlem
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15:53TSKB
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 563, 087 adet işlem