***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.557 0 77.206.557Transferler10.157.012 -10.157.012 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.561 7.110.577 7.144.138 0 7.144.138Dönem Karı (Zararı)7.110.577 7.110.577 0 7.110.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.561 33.561 0 33.561Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.695 0 84.350.695Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 0 125.715.283Transferler37.319.413 -37.319.413 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.172.760 2.653.185İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,6 61.172.760 2.653.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 253.036 33.411Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.935 4.561.032İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 67.935 4.561.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.284.874 3.166.723Vergi İadeleri (Ödemeleri)127.932 56.038YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.765 57.728Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 57.728Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 32.900Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 24.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.765Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.484 -170.523Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.309 -1.633Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -13.309 -1.633Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-160.175 -168.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.373.191 3.109.966Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.369.620 10.881.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.742.811 13.991.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.741.382 67.124.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ117.998.571 81.116.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 117.998.571 121.741.382Ticari Alacaklar161.817.926 96.261.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 161.817.926 96.261.675Diğer Alacaklar11.861.995 13.317.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.861.995 13.317.535Peşin Ödenmiş Giderler572.111 221.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 572.111 221.741ARA TOPLAM292.250.603 231.542.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR292.250.603 231.542.577DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7.356.556 6.031.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.356.556 6.031.147Maddi Duran Varlıklar795.278 824.232Tesis, Makine ve Cihazlar8 669.407 686.474Mobilya ve Demirbaşlar8 125.871 137.758Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.156.727 1.285.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.094.791 1.119.289Diğer Haklar9 1.094.791 1.119.289Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler50.744 590İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 50.744 590TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.454.096 9.260.916TOPLAM VARLIKLAR302.704.699 240.803.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar599.369 620.974İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar599.369 620.974Banka Kredileri5 38.934 52.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 560.435 568.730Ticari Borçlar153.945.490 93.792.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 153.945.490 93.792.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 907.014 526.043Diğer Borçlar1.501 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.501 0Kısa Vadeli Karşılıklar141.574 118.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 141.574 118.229ARA TOPLAM155.594.948 95.057.824TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.594.948 95.057.824UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar721.081 827.610İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar721.081 827.610Banka Kredileri5 721.081 827.610Uzun Vadeli Karşılıklar334.419 392.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 334.419 392.360Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 19.063.697 18.810.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.119.197 20.030.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER175.714.145 115.088.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.990.554 125.715.283Ödenmiş Sermaye15 55.000.000 55.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.648 -108.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.648 -108.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 67.648 -108.117Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 70.823.399 33.503.987Net Dönem Karı veya Zararı15 1.099.507 37.319.413TOPLAM ÖZKAYNAKLAR126.990.554 125.715.283TOPLAM KAYNAKLAR302.704.699 240.803.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.278.263 4.193.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.278.263 4.193.600BRÜT KAR (ZARAR)3.278.263 4.193.600Genel Yönetim Giderleri-3.205.416 -1.777.876Pazarlama Giderleri-698.616 -298.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.418.543 11.210.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.555.666 -4.330.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-762.892 8.997.359FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-762.892 8.997.359Finansman Gelirleri4.101.417 67.998Finansman Giderleri-1.885.319 -292.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.453.206 8.772.518Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-353.699 -1.661.941Dönem Vergi (Gideri) Geliri-152.919 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-200.780 -1.661.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.099.507 7.110.577DÖNEM KARI (ZARARI)1.099.507 7.110.577Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15 1.099.507 7.110.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar175.765 33.561Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)228.266 43.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.501 -9.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-52.501 -9.466Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.765 33.561TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.275.272 7.144.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.275.272 7.144.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932401BIST