***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 16:46
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.557 0 77.206.557
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 7.110.577 7.144.138 0 7.144.138
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 7.110.577 0 7.110.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 33.561 0 33.561
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.695 0 84.350.695
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 0 125.715.283
Transferler
37.319.413 -37.319.413 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.172.760 2.653.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,6 61.172.760 2.653.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 253.036 33.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.935 4.561.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 67.935 4.561.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.284.874 3.166.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
127.932 56.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.765 57.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 32.900
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 24.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.765
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.484 -170.523
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.309 -1.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.309 -1.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.175 -168.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.373.191 3.109.966
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.369.620 10.881.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.742.811 13.991.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.741.382 67.124.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.998.571 81.116.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.998.571 121.741.382
Ticari Alacaklar
161.817.926 96.261.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 161.817.926 96.261.675
Diğer Alacaklar
11.861.995 13.317.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.861.995 13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler
572.111 221.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 572.111 221.741
ARA TOPLAM
292.250.603 231.542.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.250.603 231.542.577
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7.356.556 6.031.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.356.556 6.031.147
Maddi Duran Varlıklar
795.278 824.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 669.407 686.474
Mobilya ve Demirbaşlar
8 125.871 137.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.156.727 1.285.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.094.791 1.119.289
Diğer Haklar
9 1.094.791 1.119.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
50.744 590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 50.744 590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.454.096 9.260.916
TOPLAM VARLIKLAR
302.704.699 240.803.493
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
599.369 620.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
599.369 620.974
Banka Kredileri
5 38.934 52.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 560.435 568.730
Ticari Borçlar
153.945.490 93.792.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.945.490 93.792.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 907.014 526.043
Diğer Borçlar
1.501 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.501 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.574 118.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 141.574 118.229
ARA TOPLAM
155.594.948 95.057.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.594.948 95.057.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
721.081 827.610
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
721.081 827.610
Banka Kredileri
5 721.081 827.610
Uzun Vadeli Karşılıklar
334.419 392.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 334.419 392.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 19.063.697 18.810.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.119.197 20.030.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.714.145 115.088.210
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.990.554 125.715.283
Ödenmiş Sermaye
15 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.648 -108.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.648 -108.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 67.648 -108.117
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 70.823.399 33.503.987
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.099.507 37.319.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.990.554 125.715.283
TOPLAM KAYNAKLAR
302.704.699 240.803.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.278.263 4.193.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.278.263 4.193.600
BRÜT KAR (ZARAR)
3.278.263 4.193.600
Genel Yönetim Giderleri
-3.205.416 -1.777.876
Pazarlama Giderleri
-698.616 -298.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.418.543 11.210.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.555.666 -4.330.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.892 8.997.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.892 8.997.359
Finansman Gelirleri
4.101.417 67.998
Finansman Giderleri
-1.885.319 -292.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.453.206 8.772.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-353.699 -1.661.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-152.919 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-200.780 -1.661.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.507 7.110.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.507 7.110.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15 1.099.507 7.110.577
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
175.765 33.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.266 43.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.501 -9.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-52.501 -9.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.765 33.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.275.272 7.144.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.275.272 7.144.138
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932401
BIST