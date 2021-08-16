***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 77.206.558Transferler10.157.012 -10.157.012Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.953 0 16.830.766 16.853.719 16.853.719Dönem Karı (Zararı)0 16.830.766 16.830.766 16.830.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.953 0 0 22.953 22.953Sermaye Arttırımı10.627.719 0 0 10.627.719 10.627.719Dönem Sonu Bakiyeler16 54.377.719 -24.476 33.503.987 16.830.766 104.687.996 104.687.996Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 125.715.283Transferler37.319.413 -37.319.413 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)150.653 7.673.591 7.824.243 7.824.243Dönem Karı (Zararı)7.673.591 7.673.590 7.673.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)150.653 150.653 150.653Dönem Sonu Bakiyeler16 55.000.000 42.536 70.823.399 7.663.591 133.539.526 133.539.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.323.454 -5.940.060Dönem Karı (Zararı)7.673.591 16.830.766Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16 7.673.591 16.830.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.076.293 -16.445.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 215.613 141.592Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.237 20.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,14 136.237 20.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.298.780 -22.229.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 -10.298.780 -22.229.520Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.433.812 5.017.946Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler436.825 603.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.054.966 -6.408.369Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.672.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.997.508 -33.393.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -92.997.508 -33.393.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.683 5.135İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 34.683 5.135Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -315.140 -142.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.566.650 27.017.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,7 85.566.650 27.017.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 275.350 24.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.999 80.114İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.999 80.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.457.668 -6.023.509Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.134.214 83.449YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-605.243 10.615.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-605.243 -12.193Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -605.243 -12.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 10.627.719FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-416.784 -306.786Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 30.993Kredilerden Nakit Girişleri6 30.993Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.100Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -24.100Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-392.684 -337.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.345.481 4.368.680Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.630.780 22.229.520NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.714.701 26.598.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 121.741.382 67.124.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 119.026.681 93.723.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 119.026.681 121.741.382Finansal Yatırımlar5.340.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.340.000 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 5.340.000 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar184.458.649 96.261.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 244 244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 184.458.405 96.261.675Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar12.897.199 13.317.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.897.199 13.317.535Peşin Ödenmiş Giderler427.882 221.741İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 427.882 221.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 152.999 0ARA TOPLAM322.303.410 231.542.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.303.410 231.542.577DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.721.855 6.031.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.721.855 6.031.147Maddi Duran Varlıklar1.263.130 824.232Tesis, Makine ve Cihazlar9 960.915 686.474Mobilya ve Demirbaşlar9 302.215 137.758Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.613.076 1.285.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.070.020 1.119.289Diğer Haklar10 1.070.020 1.119.289Peşin Ödenmiş Giderler109.590 590İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 109.590 590TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.777.671 9.260.916TOPLAM VARLIKLAR336.081.081 240.803.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar758.702 620.975İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar758.702 620.975Banka Kredileri6 28.144 52.243Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 730.558 568.732Ticari Borçlar177.845.958 93.792.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 761.963 3.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 177.083.995 93.789.037Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 957.334 526.044Diğer Borçlar1.501 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.501 0Kısa Vadeli Karşılıklar141.574 118.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 141.574 118.229Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.131.273 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.131.273 0ARA TOPLAM180.836.342 95.057.825TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.836.342 95.057.825UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.037.341 827.610İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.037.341 827.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.037.341 827.610Uzun Vadeli Karşılıklar373.426 392.360Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 373.426 392.360Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 20.294.446 18.810.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.705.213 20.030.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER202.541.555 115.088.211ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.539.526 125.715.282Ödenmiş Sermaye16 55.000.000 55.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.536 -108.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.536 -108.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 42.536 -108.117Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 70.823.399 33.503.986Net Dönem Karı veya Zararı16 7.673.591 37.319.413TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.539.526 125.715.282TOPLAM KAYNAKLAR336.081.081 240.803.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9.706.314 5.512.714Satışların Maliyeti-7.720.666 -10.998.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-7.720.666 9.706.314 -10.998.929 5.512.714BRÜT KAR (ZARAR)-7.720.666 9.706.314 -10.998.929 5.512.714Genel Yönetim Giderleri-6.437.076 -3.401.840 -3.231.660 -1.623.964Pazarlama Giderleri-1.548.822 -649.194 -850.205 -350.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.823.517 22.796.982 18.404.974 11.586.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-193.760 -6.349.796 1.361.906 -2.019.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.923.193 22.102.466 4.686.086 13.105.107FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.923.193 22.102.466 4.686.086 13.105.107Finansman Gelirleri12.557.561 124.750 8.456.144 56.752Finansman Giderleri-6.248.182 -378.504 -4.362.864 -85.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.232.572 21.848.712 8.779.366 13.076.194Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -2.558.981 -5.017.946 -2.205.282 -3.356.005Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.125.169 -972.250 -3.356.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.433.812 -5.017.946 -1.233.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189DÖNEM KARI (ZARARI)7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar150.653 22.953 -25.112 -10.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)200.871 29.427 -27.395 -13.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.218 -6.474 2.283 2.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-50.218 -6.474 2.283 2.992Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)150.653 22.953 -25.112 -10.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.824.244 16.853.719 6.548.972 9.709.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.824.244 16.853.719 6.548.972 9.709.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958347BIST