***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.412 125.715.282 125.715.282Transferler15 37.319.412 -37.319.412 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 175.765 1.099.507 1.275.272 1.275.272Dönem Karı (Zararı)15 1.099.507 1.099.507 1.099.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 175.765 175.765 175.765Dönem Sonu Bakiyeler15 55.000.000 67.648 70.823.399 1.099.507 126.990.554 126.990.554Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 55.000.000 -1.207 70.823.399 81.987.608 207.809.800 207.809.800Transferler15 320.879 81.666.729 -81.987.608 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 88.562 39.144.991 39.233.553 39.233.553Dönem Karı (Zararı)15 39.144.991 39.144.991 39.144.991Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 88.562 88.562 88.562Dönem Sonu Bakiyeler15 55.000.000 87.355 320.879 152.490.128 39.144.991 247.043.353 247.043.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.800.546 -2.156.942Dönem Karı (Zararı)39.144.991 1.099.507Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15 39.144.991 1.099.507Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.819.781 1.968.135Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 118.700 96.218Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler161.142 127.236Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11-13 161.142 127.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.457.700 1.369.620Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4 29.457.700 1.369.620Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 11.355.572 200.780Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler726.667 174.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.793.327 -5.352.516Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.431.587 -66.476.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -92.431.587 -66.476.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.216.230 31.255İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.216.230 31.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 183.973 -400.524Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.456.958 61.172.760İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 67.456.958 61.172.760Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 71.749 253.036Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.810 67.935İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 141.810 67.935Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.171.445 -2.284.874Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.370.899 127.932YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.997 -42.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.997 -42.765Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -94.997 -42.765FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-179.559 -173.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.027 0Kredilerden Nakit Girişleri5 6.027 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -13.309Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -13.309Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.586 -160.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.525.990 -2.373.191Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18 -29.457.700 -1.369.620NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.068.290 -3.742.811DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ184.363.287 121.741.382DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.431.577 117.998.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 208.431.577 184.363.287Ticari Alacaklar257.225.998 230.448.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 257.225.998 230.448.678Diğer Alacaklar20.308.863 17.480.269İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.716.311 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 17.592.552 17.480.269Peşin Ödenmiş Giderler573.778 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 573.778 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 429.217 1.917.909ARA TOPLAM486.969.433 434.210.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR486.969.433 434.210.143DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar71.165.845 36.151.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 71.165.845 36.151.695Maddi Duran Varlıklar1.181.803 1.179.775Tesis, Makine ve Cihazlar8 934.944 916.229Mobilya ve Demirbaşlar8 246.859 263.546Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.176.460 1.321.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.068.971 1.094.702Diğer Haklar9 1.068.971 1.094.702Peşin Ödenmiş Giderler5.229 762.980İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 5.229 762.980TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.598.308 40.511.151TOPLAM VARLIKLAR561.567.741 474.721.294KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar871.567 745.170İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar871.567 745.170Banka Kredileri5 22.172 16.145Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 849.395 729.025Ticari Borçlar254.665.263 217.533.810İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7.276 461.675İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 254.657.987 217.072.135Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.234.682 1.076.694Diğer Borçlar122.738 313.678İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 122.738 313.678Kısa Vadeli Karşılıklar253.186 213.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 253.186 213.370Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler488.258 1.945.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 488.258 1.945.396ARA TOPLAM257.635.694 221.828.118TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.635.694 221.828.118UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.036.465 761.293İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.036.465 761.293Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.036.465 761.293Uzun Vadeli Karşılıklar578.810 430.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11-13 578.810 430.689Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 55.273.419 43.891.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.888.694 45.083.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER314.524.388 266.911.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.043.353 207.809.800Ödenmiş Sermaye15 55.000.000 55.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)87.355 -1.207Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)87.355 -1.207Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 87.355 -1.207Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler320.879 0Yasal Yedekler15 320.879 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 152.490.128 70.823.399Net Dönem Karı veya Zararı15 39.144.991 81.987.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.043.353 207.809.800TOPLAM KAYNAKLAR561.567.741 474.721.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28.218.663 3.278.263Satışların Maliyeti-653.642 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.565.021 3.278.263BRÜT KAR (ZARAR)27.565.021 3.278.263Genel Yönetim Giderleri-5.089.552 -3.205.416Pazarlama Giderleri-1.510.747 -698.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 37.165.284 1.418.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-610.914 -1.555.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.519.092 -762.892FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.519.092 -762.892Finansman Gelirleri8.410.979 4.101.417Finansman Giderleri-14.947.354 -1.885.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.982.717 1.453.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.837.726 -353.699Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -482.154 -152.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -11.355.572 -200.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.144.991 1.099.507DÖNEM KARI (ZARARI)39.144.991 1.099.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları39.144.991 1.099.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar88.562 175.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)115.015 228.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.453 -52.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-26.453 -52.501Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.562 175.765TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.233.553 1.275.272Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.233.553 1.275.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025785BIST