***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 11:16
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdr Yardımcısı Mehmet ÇELİK şehir değişikliği nedeniyle istifa ederek görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834521
BIST
12:3689.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 98,11
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:366,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0904
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:367,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:36347,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,74
|Açılış
|: 347,16
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.480.673
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.307.397
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|176.125.997
|% -7,27
|
|TUPRS
|86,30
|308.041.662
|% 4,42
|
|PETKM
|3,42
|303.204.674
|% -1,16
|
|ASELS
|23,34
|247.506.475
|% 0,86
|
|GARAN
|7,50
|239.693.204
|% -1,32
|
|ARCLK
|14,06
|176.640.044
|% 5,32
|
|PETKM
|3,42
|303.204.674
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|176.125.997
|% -7,27
|
|IHLGM
|0,98
|59.110.140
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,83
|102.963.897
|% -1,08
|
|KARSN
|1,31
|66.147.205
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2076
|8,2488
|% 0,39
|
|Frank
|6,8348
|6,8760
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7765
|1,7854
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,14
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|31,79
|31,79
|1,85
|