***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli yazısı ile Yurt Dışı Paylar için Emir İletimine Aracılık Faaliyeti izni talebimiz olumlu karşılanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu Geniş Yetkili Aracı KurumYetki Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953214BIST