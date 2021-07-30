***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 16:36
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli yazısı ile Yurt Dışı Paylar için Emir İletimine Aracılık Faaliyeti izni talebimiz olumlu karşılanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu Geniş Yetkili Aracı KurumYetki Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953214
BIST
17:501.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:508,4226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0330
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
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8,4894
En Düşük
8,3933
17:5010,0203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0483
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17:50494,49
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|Açılış
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498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:50
|CEMAS
|1,32
|78.766.167
|% 10,00
|
|IDGYO
|3,08
|152.152.090
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.108.961
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.812.217
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.473
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.051.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|155.746.335
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|155.746.335
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.023.405
|% -9,73
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.408.268.670
|% 1,80
|
|KARSN
|4,58
|787.440.919
|% 9,05
|
|KRDMD
|7,84
|693.699.089
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,39
|636.692.885
|% 3,46
|
|EREGL
|20,06
|566.351.800
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|636.692.885
|% 3,46
|
|KARSN
|4,58
|787.440.919
|% 9,05
|
|GARAN
|8,49
|1.408.268.670
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,84
|693.699.089
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,56
|225.045.897
|% 6,27
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4196
|8,4226
|% -0,39
|
|Euro
|9,9896
|10,0203
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,6994
|11,7581
|% -0,64
|
|Frank
|9,2594
|9,3152
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2416
|2,2529
|% -0,31
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,12
|