Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2022 12:18
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03 Ekim 2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 55.000.000TL olan Şirketimiz sermayesinin, 545.000.000TL arttırılarak 600.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda 27.10.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuz yapılmış olup, 14.11.2022 tarih ve 10703 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080065


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:364.586
Değişim :  0,35% |  16,10
Açılış :  4.632  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
4.687 En Düşük
4.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 128,80 34.829.323 % 9,99  
KARSN 12,24 670.299.100 % 9,97  
MIATK 130,40 37.765.535 % 9,95  
AKENR 5,32 34.501.712 % 9,92  
BRLSM 22,18 145.747.730 % 9,80  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Dolar 18,6057 18,6140 % 0,06  
Euro 19,3451 19,3557 % 0,70  
Sterlin 21,9458 22,0559 % 0,65  
Frank 19,6968 19,8155 % 0,24  
Riyal 4,9362 4,9610 % 0,03  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 3,02  
Altın Gr. 1.063 1.063 3,29  
Cumhuriyet 7.065 7.165 44,00  
Tam 7.044 7.162 28,00  
Yarım 3.421 3.501 13,00  
Çeyrek 1.710 1.750 7,00  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 0,02  
Gümüş Gr. 13,16 13,18 0,03  
B. Petrol 92,50 92,50 -0,64  
Seans Raporu 12:34
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru