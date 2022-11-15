***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 12:18
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 Ekim 2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 55.000.000TL olan Şirketimiz sermayesinin, 545.000.000TL arttırılarak 600.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda 27.10.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuz yapılmış olup, 14.11.2022 tarih ve 10703 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080065
BIST
12:364.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 16,10
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:3618,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:3619,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1421
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:361.061,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.061,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|670.299.100
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.765.535
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.501.712
|% 9,92
|
|BRLSM
|22,18
|145.747.730
|% 9,80
|
|MNDRS
|9,91
|162.409.416
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|580.393.035
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|BNTAS
|6,30
|47.650.084
|% -5,41
|
|GZNMI
|50,10
|140.839.824
|% -5,11
|
|THYAO
|109,40
|5.751.079.657
|% -0,27
|
|ASELS
|41,60
|3.523.214.014
|% -0,24
|
|EREGL
|36,84
|3.088.025.531
|% -1,34
|
|ODAS
|11,58
|2.986.278.877
|% -2,61
|
|PETKM
|14,87
|2.714.542.923
|% -2,56
|
|ALBRK
|2,77
|718.067.019
|% 8,63
|
|ODAS
|11,58
|2.986.278.877
|% -2,61
|
|EKGYO
|5,54
|1.357.219.917
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,26
|530.960.259
|% -2,16
|
|ISCTR
|9,23
|1.899.798.571
|% -0,32
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6140
|% 0,06
|
|Euro
|19,3451
|19,3557
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,9458
|22,0559
|% 0,65
|
|Frank
|19,6968
|19,8155
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,29
|
|Cumhuriyet
|7.065
|7.165
|44,00
|
|Tam
|7.044
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.421
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,03
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,64
|