***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03 Ekim 2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 55.000.000TL olan Şirketimiz sermayesinin, 545.000.000TL arttırılarak 600.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda 27.10.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuz yapılmış olup, 14.11.2022 tarih ve 10703 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080065BIST