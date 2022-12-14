***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 Tarih ve E-32992422-205.04.04-30130 sayılı yazısı ileISPARTA İRTİBAT BÜROSUÇelebiler Mahallesi, 112.Cadde, N7-9, Daire:6, Kat:1 ISPARTA adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087049BIST