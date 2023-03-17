***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-34733 sayılı yazısı ileSARIYER ŞUBESİSarıyer Mahallesi Meserburnu Cad. No :25 Sarıyer/İSTANBUL adresinde Şube kurulmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125825BIST