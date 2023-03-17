***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 13:05
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-34733 sayılı yazısı ile
SARIYER ŞUBESİ
Sarıyer Mahallesi Meserburnu Cad. No :25 Sarıyer/İSTANBUL adresinde Şube kurulmasına izin verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125825
BIST
14:365.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,97
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.230
14:3619,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3620,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0724
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:361.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.721.229
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.011.773
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|114.282.247
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.885.557
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|449.471.542
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,40
|3.612.304.071
|% 7,46
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|ASELS
|57,65
|2.269.130.624
|% 2,58
|
|THYAO
|132,40
|1.486.312.975
|% 0,15
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|AKFGY
|3,99
|441.522.738
|% 5,84
|
|EKGYO
|7,25
|785.932.740
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,42
|1.182.934.687
|% 0,53
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9679
|23,0830
|% 0,11
|
|Frank
|20,4164
|20,5394
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|15,22
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,33
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,11
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,19
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
-
14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem