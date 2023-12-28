***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 2023/45 sayılı kararı kapsamında, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesi amacını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230120BIST