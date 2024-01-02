***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Reşatbey Mahallesi 62024 Sokak N7 Seyhan ADANA" adresinde faaliyet gösteren Adana İrtibat Bürosunun kapatılmasına, müşteri hesaplarının Genel Müdürlüğe devredilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231572BIST