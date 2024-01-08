***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2024 tarih ve E-32992422-205.04.04-47718 sayılı yazısı ile"Mansuroğlu Mahallesi, 1593/1 Sokak N6 Lider Centrio C Blok K:2 D:17 Bayraklı/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233885BIST