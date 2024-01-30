***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 16:01
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sermayesinin tamamı Şirketimize ait olacak şekilde bir "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243617
BIST
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16:078.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 16,39
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0730,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0137
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0732,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0416
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:071.986,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.986,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CATES
|88,00
|570.196.546
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.782.920
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.569
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|161.239.468
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.288.874
|% -4,86
|
|RALYH
|81,85
|53.500.145
|% -4,77
|
|THYAO
|272,00
|8.080.712.049
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|EREGL
|43,50
|2.609.018.157
|% -0,50
|
|TCELL
|69,10
|2.606.634.833
|% -0,29
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,08
|1.885.568.599
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|TSPOR
|1,56
|191.953.824
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|QUAGR
|4,05
|478.372.357
|% 0,25
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3536
|30,3593
|% 0,05
|
|Euro
|32,9306
|32,9413
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3377
|38,5299
|% -0,30
|
|Frank
|35,0401
|35,2511
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0710
|8,1115
|% 0,04
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|921,81
|923,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,70
|973,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,97
|2.034,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
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