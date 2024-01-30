***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sermayesinin tamamı Şirketimize ait olacak şekilde bir "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243617BIST