***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.01.2024 tarihi Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Tuncay KARAHAN'ın 01.02.2024 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,Sözkonusu görev değişikliği nedeni ile 01.02.2024 tarihi itibariyle Sayın Atilla ESEN'in Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246112BIST