***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAhmet AHLATCI Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıİsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KARAHAN Genel MüdürMuharrem KARAPINAR Muhasebe ve Operasyon Grup MüdürüMustafa ÇAKMAK Takas SorumlusuHakan GÖVDERE Muhasebe Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834528BIST