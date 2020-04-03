***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2020 11:26
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Genel Müdür
Muharrem KARAPINAR Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
Hakan GÖVDERE Muhasebe Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834528
BIST
12:4189.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 124,27
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:416,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0893
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:417,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:41347,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,01
|Açılış
|: 347,42
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.488.017
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.326.095
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|PETKM
|3,41
|327.744.900
|% -1,45
|
|TUPRS
|86,00
|312.894.719
|% 4,05
|
|ASELS
|23,36
|248.947.419
|% 0,95
|
|GARAN
|7,52
|246.415.183
|% -1,05
|
|GSRAY
|2,06
|183.295.758
|% -6,36
|
|PETKM
|3,41
|327.744.900
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,06
|183.295.758
|% -6,36
|
|IHLGM
|0,98
|59.605.182
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,83
|103.148.658
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,96
|146.281.515
|% -4,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2111
|8,2523
|% 0,44
|
|Frank
|6,8372
|6,8783
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7769
|1,7858
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,40
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|1,81
|