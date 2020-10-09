***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2020 13:01
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah, İstanbul Caddesi, Telekom Sokak No:2 İç kapı No:36 34077 - Eyüpsultan/İSTANBUL Evren ATIŞ 444 0 968 212-2902141 05.10.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880443
BIST
12:491.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:497,9377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:499,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:49487,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,31
|Açılış
|: 487,76
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:49
|IDEAS
|11,66
|4.982.364
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.065.933
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|105.623.735
|% 9,98
|
|KENT
|292,00
|5.438.304
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.127.570
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|786.128.654
|% 1,62
|
|TUPRS
|82,40
|253.189.598
|% 0,67
|
|TKNSA
|9,09
|243.426.573
|% 3,65
|
|POLHO
|4,83
|226.583.434
|% 7,81
|
|TUKAS
|10,84
|215.152.882
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,76
|142.194.460
|% 0,57
|
|ODAS
|3,17
|171.340.549
|% 0,63
|
|POLHO
|4,83
|226.583.434
|% 7,81
|
|IHLGM
|1,55
|52.513.176
|% -1,27
|
|CEMAS
|1,88
|63.392.654
|% 1,62
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9344
|7,9377
|% -0,07
|
|Euro
|9,3578
|9,3639
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% -0,12
|
|Frank
|8,6497
|8,7018
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1084
|2,1189
|% -0,08
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,28
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,44
|