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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.10.2020 13:01
GÜNCEL HABERLER



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah, İstanbul Caddesi, Telekom Sokak No:2 İç kapı No:36 34077 - Eyüpsultan/İSTANBUL Evren ATIŞ 444 0 968 212-2902141 05.10.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880443


BIST



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BIST En Aktif Hisseler12:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 11,66 4.982.364 % 10,00  
ATSYH 4,40 379.971 % 10,00  
VANGD 12,22 8.065.933 % 9,99  
MERKO 23,36 105.623.735 % 9,98  
KENT 292,00 5.438.304 % 9,98  
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12:49 Alış Satış %  
Dolar 7,9344 7,9377 % -0,07  
Euro 9,3578 9,3639 % 0,14  
Sterlin 10,2267 10,2780 % -0,12  
Frank 8,6497 8,7018 % 0,31  
Riyal 2,1084 2,1189 % -0,08  
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12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 19,10  
Altın Gr. 488 488 4,18  
Cumhuriyet 3.225 3.274 40,00  
Tam 3.210 3.289 34,15  
Yarım 1.551 1.591 16,52  
Çeyrek 778 796 8,26  
Gümüş.Ons 24,23 24,28 0,42  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,10  
B. Petrol 42,90 42,90 -0,44  
Seans Raporu 12:49
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