***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2021 09:28
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahlatcı Holding A.Ş. 55000000 TRY 100
TOPLAM 55000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930790
BIST
10:441.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,10
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.358
En Düşük
1.344
10:448,3683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3580
10:4410,1297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1149
10:44478,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 478,68
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,45
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MAALT
|193,60
|5.990.906
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,61
|23.107.083
|% -7,67
|
|BJKAS
|8,08
|25.262.066
|% -7,66
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|31,90
|19.428.637
|% -5,29
|
|GARAN
|7,04
|294.603.828
|% -0,42
|
|GWIND
|6,08
|251.239.415
|% 9,35
|
|EREGL
|18,40
|238.971.978
|% 2,28
|
|PETKM
|6,38
|173.231.237
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,04
|152.679.173
|% 1,00
|
|GWIND
|6,08
|251.239.415
|% 9,35
|
|GARAN
|7,04
|294.603.828
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,07
|77.055.255
|% -0,48
|
|TSKB
|1,22
|40.773.844
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,81
|58.348.499
|% 0,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3643
|8,3717
|% 0,03
|
|Euro
|10,1221
|10,1321
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6278
|11,6861
|% 0,40
|
|Frank
|9,1275
|9,1824
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2273
|2,2385
|% 0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,00
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,01
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|-0,72
|