***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 12:44
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931270
BIST
15:431.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
15:438,1908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
15:439,8899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
15:43464,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,82
|Açılış
|: 464,26
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler15:43
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|2.896.101
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.652.526
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.361
|% -9,78
|
|GWIND
|4,80
|382.193.819
|% -8,57
|
|PENGD
|3,62
|48.356.523
|% -7,65
|
|EREGL
|19,51
|588.935.209
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|533.904.614
|% 2,25
|
|GARAN
|7,15
|532.730.140
|% 0,42
|
|PETKM
|6,47
|498.752.717
|% -0,77
|
|THYAO
|11,95
|440.953.201
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,10
|260.454.087
|% 0,96
|
|GWIND
|4,80
|382.193.819
|% -8,57
|
|PETKM
|6,47
|498.752.717
|% -0,77
|
|GARAN
|7,15
|532.730.140
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,27
|533.904.614
|% 2,25
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1855
|8,1908
|% -0,17
|
|Euro
|9,8832
|9,8899
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,3071
|11,3638
|% -0,70
|
|Frank
|8,8946
|8,9482
|% -0,63
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,47
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,33
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-47,00
|
|Tam
|3.044
|3.120
|-49,50
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-23,95
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,97
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|0,47
|