***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 11:25
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Cem KALIN 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934591
BIST
13:221.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:228,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
13:2210,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:22479,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,77
|Açılış
|: 479,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRDMA
|7,26
|72.745.620
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.017.124
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|KRDMB
|7,41
|46.089.326
|% 9,94
|
|INVEO
|109,10
|65.822.663
|% 9,92
|
|VAKFN
|17,26
|6.416.198
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|AYEN
|6,99
|38.168.633
|% -7,54
|
|INTEM
|42,84
|2.764.339
|% -6,83
|
|DOBUR
|15,50
|1.139.790
|% -5,72
|
|KRDMD
|8,40
|2.438.591.297
|% 8,95
|
|THYAO
|12,84
|663.261.066
|% 1,90
|
|EREGL
|19,56
|595.703.589
|% 0,62
|
|GARAN
|7,36
|593.540.336
|% 1,52
|
|PETKM
|6,84
|442.623.421
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,40
|2.438.591.297
|% 8,95
|
|GARAN
|7,36
|593.540.336
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,09
|168.661.153
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|442.623.421
|% 1,48
|
|CANTE
|4,47
|286.468.756
|% -4,28
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3142
|8,3179
|% 0,05
|
|Euro
|10,0298
|10,0345
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5369
|11,5947
|% 0,07
|
|Frank
|9,1097
|9,1645
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2106
|2,2217
|% 0,02
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,72
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|-0,07
|