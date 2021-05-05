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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2021 11:25



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Cem KALIN 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934591


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KSTUR 327,20 697.298 % 9,98  
KRDMB 7,41 46.089.326 % 9,94  
INVEO 109,10 65.822.663 % 9,92  
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Dolar 8,3142 8,3179 % 0,05  
Euro 10,0298 10,0345 % 0,39  
Sterlin 11,5369 11,5947 % 0,07  
Frank 9,1097 9,1645 % 0,45  
Riyal 2,2106 2,2217 % 0,02  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 4,72  
Altın Gr. 479 479 1,79  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 0,20  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,06  
B. Petrol 68,89 68,89 -0,07  
Seans Raporu 13:22
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