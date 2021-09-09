***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 10:34
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Kumru Ruhan ÖZTÜRK 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962953
BIST
14:071.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.447
14:078,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:079,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:07485,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 485,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PENTA
|111,10
|15.010.277
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.792.848
|% 9,98
|
|AKFGY
|4,20
|19.180.547
|% 7,42
|
|SANFM
|24,38
|36.904.900
|% 6,74
|
|BURCE
|24,76
|16.274.510
|% 6,63
|
|TGSAS
|17,50
|12.824.141
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,13
|14.454.684
|% -5,15
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|GARAN
|9,63
|909.901.048
|% 0,73
|
|THYAO
|12,54
|348.021.513
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,55
|300.161.350
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|263.231.295
|% -0,95
|
|FROTO
|173,70
|238.769.070
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,55
|300.161.350
|% -0,39
|
|GARAN
|9,63
|909.901.048
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,85
|97.835.169
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,26
|263.231.295
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,70
|190.101.392
|% -0,70
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4162
|8,4183
|% -0,23
|
|Euro
|9,9660
|9,9703
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6459
|11,7043
|% 0,03
|
|Frank
|9,1415
|9,1965
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,20
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,54
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,62
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|1,20
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, BIMAS
-
14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 6 kaybederek (% -0.52 ) 1, 269
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, DITAS
-
14:22
AKFGY, KRONT, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:22
EUHOL, KENT, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında