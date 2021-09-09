Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 10:34



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Gazi 12. Sokak No:8/6 19100- Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Kumru Ruhan ÖZTÜRK 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962953


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:071.447
Değişim :  -0,38% |  -5,45
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.453  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.447
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 111,10 15.010.277 % 10,00  
DITAS 16,86 14.792.848 % 9,98  
AKFGY 4,20 19.180.547 % 7,42  
SANFM 24,38 36.904.900 % 6,74  
BURCE 24,76 16.274.510 % 6,63  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Dolar 8,4162 8,4183 % -0,23  
Euro 9,9660 9,9703 % -0,23  
Sterlin 11,6459 11,7043 % 0,03  
Frank 9,1415 9,1965 % -0,28  
Riyal 2,2382 2,2494 % -0,20  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 0,54  
Altın Gr. 485 486 -1,20  
Cumhuriyet 3.222 3.270 -2,00  
Tam 3.202 3.283 -5,42  
Yarım 1.548 1.588 -2,62  
Çeyrek 776 794 -1,31  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,00  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,01  
B. Petrol 72,65 72,65 1,20  
Seans Raporu 14:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru