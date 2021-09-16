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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2021 19:21



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇANAK Müfettiş
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
Ahmet Fatih ÖZTOPRAK Muhasebe Uzmanı
Merve MARŞ Takas Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964183


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:161.420
Değişim :  0,12% |  1,68
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.426 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler10:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEZOL 18,44 8.510.798 % 9,96  
GARFA 10,28 613.079 % 9,95  
KLNMA 23,98 329.485 % 8,31  
AYES 19,99 66.367 % 4,88  
DOBUR 23,72 111.365 % 4,04  
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10:16 Alış Satış %  
Dolar 8,5767 8,5791 % 0,63  
Euro 10,1048 10,1178 % 0,59  
Sterlin 11,7661 11,8251 % 0,39  
Frank 9,1978 9,2532 % 0,53  
Riyal 2,2738 2,2852 % 0,35  
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10:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 10,23  
Altın Gr. 484 484 3,91  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,98 23,02 0,09  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,04  
B. Petrol 75,37 75,37 -0,30  
Seans Raporu 10:16
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