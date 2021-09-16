***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2021 19:21
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇANAK Müfettiş
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
Ahmet Fatih ÖZTOPRAK Muhasebe Uzmanı
Merve MARŞ Takas Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964183
BIST
10:161.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.420
10:168,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5843
En Düşük
8,5060
10:1610,1178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1289
En Düşük
10,0237
10:16485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,49
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
485,10
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|TEZOL
|18,44
|8.510.798
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|613.079
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|AYES
|19,99
|66.367
|% 4,88
|
|DOBUR
|23,72
|111.365
|% 4,04
|
|ISKPL
|7,33
|38.500.080
|% -8,49
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,07
|28.391.575
|% -7,76
|
|NUGYO
|14,99
|12.158.486
|% -7,58
|
|KTSKR
|67,55
|6.324.560
|% -6,31
|
|THYAO
|12,58
|161.519.663
|% 0,88
|
|GARAN
|9,54
|143.255.512
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|64.393.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,88
|60.892.729
|% 0,15
|
|PETKM
|6,24
|48.454.171
|% 1,13
|
|IHGZT
|1,07
|28.391.575
|% -7,76
|
|YKBNK
|2,47
|64.393.142
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|143.255.512
|% 0,42
|
|THYAO
|12,58
|161.519.663
|% 0,88
|
|CEMAS
|1,20
|12.394.505
|% 0,84
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5767
|8,5791
|% 0,63
|
|Euro
|10,1048
|10,1178
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,7661
|11,8251
|% 0,39
|
|Frank
|9,1978
|9,2532
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% 0,35
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,23
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,30
|