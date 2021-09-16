***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAhmet AHLATCI Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıİsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiAteş AHLATCI Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürYücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür YardımcısıNevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup MüdürüMehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman MüdürüMustafa ÇANAK MüfettişMustafa ÇAKMAK Takas SorumlusuAhmet Fatih ÖZTOPRAK Muhasebe UzmanıMerve MARŞ Takas Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964183BIST