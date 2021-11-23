***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2021 14:00
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@ahlatciyatirim.com.tr
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çorum Şubesi Şube Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-ÇORUM Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 06.07.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Göktürk İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Telekom Sokak Nihan HANCI 444 0 968 212 - 290 21 41 05.10.2020
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mahallesi, Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri B Blok No:16 06510- Çankaya/ ANKARA Kumru Ruhan ÖZTÜRK 444 0 968 212 - 290 21 41 04.05.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979193
BIST
16:121.814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 29,04
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:1212,1024
En Yüksek
|Değişim
|: -5,50%
|| -0,7049
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:1213,5616
En Yüksek
|Değişim
|: -6,07%
|| -0,8757
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:12689,94
En Yüksek
|Değişim
|: -6,58%
|| -48,61
|Açılış
|: 689,94
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PRKAB
|65,45
|41.079.169
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.210.090
|% 10,00
|
|SAYAS
|24,22
|46.032.650
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.915.797
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.804.725
|% 9,99
|
|KZBGY
|33,76
|58.524.447
|% -9,97
|
|GESAN
|23,00
|62.583.158
|% -8,66
|
|TETMT
|234,90
|14.935.474
|% -7,30
|
|ADESE
|0,90
|145.547.682
|% -7,22
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,85
|3.976.056.505
|% 2,42
|
|THYAO
|19,13
|2.839.355.678
|% 2,19
|
|AKBNK
|6,99
|2.123.264.281
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,55
|2.050.391.134
|% 3,20
|
|KRDMD
|8,77
|2.001.328.662
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,55
|2.050.391.134
|% 3,20
|
|GARAN
|11,85
|3.976.056.505
|% 2,42
|
|AKBNK
|6,99
|2.123.264.281
|% 1,30
|
|PETKM
|7,98
|1.940.873.878
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,77
|2.001.328.662
|% 0,69
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0272
|12,0452
|% -5,95
|
|Euro
|13,4740
|13,4955
|% -6,52
|
|Sterlin
|15,8105
|15,8898
|% -7,59
|
|Frank
|12,6356
|12,7117
|% -7,68
|
|Riyal
|3,1575
|3,1733
|% -7,36
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,20
|
|Altın Gr.
|680
|680
|-58,57
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.469
|4.598
|-268,34
|
|Yarım
|2.160
|2.224
|-129,81
|
|Çeyrek
|1.083
|1.112
|-64,90
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|-0,87
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|-0,12
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:24ASELS
Yüzde 5.65 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 573, 339 adet işlem
-
16:23KARYE
Yüzde 7.94 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 847, 356 adet işlem
-
16:21KRSTL
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 636, 053 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 1, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 37, 607.00 milyon TL de
-
16:20NETAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 697 adet işlem