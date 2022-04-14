***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2022 11:40
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TUNCAY KARAHAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Genel Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇANAK Müfettiş
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020396
BIST
12:032.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0314,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
12:0315,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0774
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9913
En Düşük
15,8849
12:03926,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,24
|Açılış
|: 926,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|MEPET
|3,28
|21.916.833
|% 8,61
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,16
|120.387.814
|% 6,71
|
|ISGYO
|12,04
|6.633.847
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,95
|3.199.955
|% -4,85
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,45
|928.768
|% -3,36
|
|THYAO
|37,28
|2.389.087.901
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|EREGL
|35,38
|786.009.550
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|720.105.375
|% 0,51
|
|KOZAL
|169,00
|645.485.962
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|DOHOL
|3,89
|561.952.357
|% 1,83
|
|ODAS
|2,35
|265.643.465
|% 3,07
|
|TSKB
|1,75
|189.220.608
|% 3,55
|
|YKBNK
|5,09
|520.503.217
|% 1,19
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6144
|14,6171
|% 0,16
|
|Euro
|15,9742
|15,9913
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1386
|19,2345
|% 0,29
|
|Frank
|15,5665
|15,6603
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8853
|3,9047
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-8,50
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.233
|-1,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|-3,94
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-1,91
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,78
|