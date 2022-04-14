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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2022 11:40
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TUNCAY KARAHAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Nevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman Müdürü
Mustafa ÇANAK Müfettiş
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020396


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BIST En Aktif Hisseler12:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKGYO 2,96 1.744.275.520 % 9,23  
MEPET 3,28 21.916.833 % 8,61  
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
TRGYO 7,16 120.387.814 % 6,71  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 14,6144 14,6171 % 0,16  
Euro 15,9742 15,9913 % 0,49  
Sterlin 19,1386 19,2345 % 0,29  
Frank 15,5665 15,6603 % 0,11  
Riyal 3,8853 3,9047 % 0,14  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.970 -8,50  
Altın Gr. 927 927 -1,53  
Cumhuriyet 6.141 6.233 -1,00  
Tam 6.110 6.262 -3,94  
Yarım 2.953 3.029 -1,91  
Çeyrek 1.481 1.515 -0,95  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 -0,18  
Gümüş Gr. 12,05 12,06 -0,03  
B. Petrol 108 108 -0,78  
Seans Raporu 12:03
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