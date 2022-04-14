***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTUNCAY KARAHAN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAhmet AHLATCI Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıİsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiAteş AHLATCI Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürYücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür YardımcısıNevin BOZAN Muhasebe ve Operasyon Grup MüdürüMehmet Barış ÜRKÜN Kurumsal Finansman MüdürüMustafa ÇANAK MüfettişMustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020396BIST